Un weekend da incorniciare? E come inizierà la prossima settimana a Bergamo e in provincia? Ce lo dice Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un debole promontorio anticiclonico garantirà tempo abbastanza stabile nel corso di questo fine settimana, pur con il passaggio di qualche nube che però non porterà precipitazioni. Con l’inizio della prossima settimana invece tempo gradualmente più instabile per l’avvicinamento da ovest di alcune depressioni nord-atlantiche, in un contesto termico sempre in linea con quello del periodo.

Sabato 7 aprile 2018

Tempo Previsto: In mattinata presenza di nubi basse o qualche banco di nebbia su zone di pianura, zone pedemontane e vicine Prealpi, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di qualche nube medio-alta; locali annuvolamenti più consistenti sulle Prealpi nel corso del pomeriggio ma precipitazioni assenti.

Temperature: Minime in lieve aumento (6/9°C), massime stazionarie (18/21°C).

Domenica 8 aprile 2018

Tempo Previsto: Nella prima parte del mattino cielo irregolarmente nuvoloso su pianura e fascia pedemontana, poco nuvoloso altrove. Tra mattinata e pomeriggio bel tempo su tutti i settori con solo il passaggio di qualche nube a tratti.

In serata rapido aumento della nuvolosità a partire da sud-ovest con isolati rovesci possibili in tarda serata su ovest Lombardia.

Temperature: Minime stazionarie (7/9°C), massime stazionarie (19/21°C).

Lunedì 9 aprile 2018

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto ovunque con qualche breve isolata schiarita solo sulle aree di pianura. Tra mattino e pomeriggio qualche piovasco o rovescio sparso possibile su tutti i settori, mentre in serata residue precipitazioni su Alpi e Prealpi (quota neve intorno a 1600-1800 metri).

Temperature: Minime in lieve aumento (8/10°C), massime in calo (13/15°C).