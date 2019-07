Andy Fluon, feste di primavera e… il week-end in provincia

È ricco di iniziative il fine-settimana in Bergamasca. Tra gli appuntamenti spiccano la mostra di Andy Fluon alla Fondazione Mazzoleni e feste di primavera in diverse località.

Da segnalare, inoltre, commedie dialettali e spettacoli per ogni età.

Ecco la panoramica degli eventi organizzati nella provincia orobica sabato 7 e domenica 8 aprile.

ALBINO

– Rally Prealpi Orobiche Valli Bergamasche

– “Albino classica”, rassegna musicale itinerante

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

– Almenno San Bartolomeo ricorda Gianni Manzi

ALMENNO SAN SALVATORE

– Ad Almenno in scena “La leggenda di San Cristoforo”

ALZANO LOMBARDO

– Alla Fondazione Mazzoleni mostra di Andy Fluon

BOLTIERE

– Gli Alpini di Boltiere ricordano il centenario della Grande Guerra

BREMBATE DI SOPRA

– Il week-end alla Torre del Sole

CARAVAGGIO

– Un fiore per la ricerca, anche a Bergamo la margherita per Airc

CASNIGO

– A Casnigo in scena “Il dubbio”

CAVERNAGO

– Apertura di ville e dimore storiche

CLUSONE

– Cristina Cappelletti presenta “L’ottocento di Clara Maffei”

– Alla galleria Pezzoli mostra dedicata a Tomaso Pizio

– Visite alla scoperta dell’orologio Fanzago a Clusone

COSTA SERINA

– Rally Prealpi Orobiche Valli Bergamasche

CURNO

– Giornata dell’autismo, a Curno concerto de “La nota in più”

DALMINE

– A Dalmine concorso canoro “Una voce per la vita”

GANDINO

– A Gandino mostra dedicata a Remigio Colombi

– Elevazione musicale a Gandino

GORLE

– Quadri eseguiti a punto croce, a Gorle mostra di Maria Venezia

GRUMELLO DEL MONTE

– “Storie di donne nel Medioevo”, incontro a Grumello

– “Take a bite”, a Grumello in scena Biancaneve

LOVERE

– Veronica Pivetti al Crystal con “Viktor e Viktoria”

LURANO

– Apertura di ville e dimore storiche

LUZZANA

– Mostra tattile-sensoriale a Luzzana

MAPELLO

– Commedia dialettale a Mapello

MARTINENGO

– “Visioni sospese”, mostra d’arte contemporanea a Martinengo

NEMBRO

– “Viaggio in nord Africa”, a Nembro mostra di Mariangela Tirnetta

– A Nembro incontro con Anna Luisa Faleschini

OLMO AL BREMBO

– Festa di primavera a Olmo al Brembo

OLTRE IL COLLE

– Rally Prealpi Orobiche Valli Bergamasche

PAGAZZANO

– “Ritratti di donna”, mostra dedicata all’universo femminile

PARRE

– Sport e convivialità: a Parre il quarto memorial Sergio Garatti

PONTERANICA

– A Ponteranica in scena “The big adventure”

PONTE SAN PIETRO

– Un fiore per la ricerca, anche a Bergamo la margherita per Airc

RANICA

– A Ranica in scena “Rockquiem”

ROMANO DI LOMBARDIA

– Rubini festival, inaugurazione con “Rita” di Donizetti

– Africa e immigrazione, a Romano incontro con Silvestro Montanaro

SCANZOROSCIATE

– A Scanzo nuovo appuntamento con “Stagioni di gusto”

– A Scanzo concerto di primavera del coro Idica

SELVINO

– Rally Prealpi Orobiche Valli Bergamasche

SORISOLE

– Giornata enogastronomica a Petosino

TORRE BOLDONE

– Festa alla Ronchella per i 300 anni della chiesa

TORRE PALLAVICINA

– Apertura di ville e dimore storiche

TRESCORE BALNEARIO

– “Landscapes”, a Trescore mostra di Paolo Facchinetti

– A Trescore in scena “Novecento”

TREVIGLIO

– “Dalle basse terre”, mostra di Battarola, Pezzotti e Rossi

– Daniela Sasso presenta il suo libro a Treviglio

– A Treviglio rievocazione storica per la Madonna delle lacrime

– A Treviglio marcia non competitiva “Liceo Simone Weil”

URGNANO

– “Segnali experimenta”, a Urgnano festival del teatro di gruppo