Al Bano e Romina a “Ballando”, su Canale5 al via “Amici”: la tv del 7 aprile

Nuova sfida degli ascolti del sabato sera in tv tra Milly Carlucci, che su RaiUno è alla guida di “Ballando con le stelle”, e Maria De Filippi, che su Canale5 è al timone di “Amici”, con la prima puntata del serale di questa edizione.

Sabato 7 aprile alle 20.35 sul primo canale Rai l’appuntamento è con il dance show condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli. Il programma, giunto alla quinta puntata, si appresta al giro di boa e porta la competizione a un livello ancora più alto.

Ospiti di stasera saranno Al Bano e Romina Power, una delle coppie artistiche più amate dal pubblico italiano e internazionale. Insieme hanno cantato alcuni fra i brani italiani più ascoltati in tutto il mondo: Ci sarà, Nostalgia Canaglia, Felicità, Libertà, Che angelo sei, Sharazan. Dopo una lunga pausa durata sedici anni i due artisti nel 2013 si sono esibiti nuovamente insieme a Mosca, alla Crocus Hall. Da questo successo è nato un tour che ha portato Al Bano e Romina sui palcoscenici di tutto il mondo: Atlantic City (Stati Uniti), Montréal (Canada), Girona (Spagna), Bucarest (Romania) per poi tornare di nuovo in Russia (Mosca e San Pietroburgo), Bielorussia (Minsk) e in Italia all’Arena di Verona nel maggio 2015. Un sodalizio artistico, il loro, che non conosce confini e limiti generazionali. I due artisti per la prima volta si cimenteranno in una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle”: saranno ballerini per una notte e affronteranno un vero e proprio “tour de force”, imparando in poche ore una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dal direttore di DiPiù, Sandro Mayer, presente in studio, e il punteggio di Al Bano e Romina sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Al centro della serata, poi, come sempre ci saranno tante sfide, tutte a passo di danza, tra: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Cristina – Luca Favilla; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. Tre coppie sono state eliminate nelle puntate precedenti, Don Diamont – Hanna Karttunnen, Stefania Rocca – Marcello Nuzio, Eleonora Giorgi – Samuel Peron, ma la loro “corsa” non è finita, perché tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con grande impegno e costanza.

Ma le sorprese, a “Ballando con le stelle”, non finiscono: apre infatti i battenti il torneo “Ballando con te”, dedicato alla gente comune, ai migliori artisti selezionati durante il tour “Ballando on the road” nelle regioni italiane. I primi artisti che si sfideranno sabato saranno la giovane ballerina molisana, di Campobasso, Marcella Sammartino e il gruppo composto dai fratelli Gargarelli, talentuosi ballerini pugliesi di Brindisi.

Per tutta la puntata si vedranno i concorrenti sfidarsi nella grande pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico, guidati dai rispettivi maestri con diversi stili di danza: cha cha cha, tango, valzer, jive, rumba, paso doble, salsa, rumba, merengue e qickstep. A giudicare le loro performance sarà, ancora, la giuria presente in studio composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata dalla sola e unica Carolyn Smith. L’ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione e, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso (al costo di euro 0,51 Iva inclusa), oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile (al costo di euro 0,51 Iva inclusa per Sms inviati; tutti i dettagli sono presenti sul regolamento scaricabile dal sito: www.ballandoconlestelle.rai.it).

Le coppie nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band guidata da Paolo Belli, che come sempre firmerà la colonna sonora per l’intera serata.

Su Canale5 alle 21.25 andrà in onda la prima puntata del serale di “Amici”, condotto da Maria De Filippi.

Nel corso delle ultime due settimane si sono delineate le due squadre, bianca e blu, con i 7 concorrenti in gara per vincere il titolo di diciassettesimo talento di Amici. La squadra bianca è composta da tre cantanti: Emma, Irama e Zic e quattro ballerini, Valentina, Daniele, Luca e Filippi. La squadra blu, invece, è composta da quattro cantanti: Carmen, Biondo, Einar e Matteo e tre ballerini: Lauren, Sephora e Bryan.

Quest’anno il meccanismo del serale cambia rispetto alle edizioni precedenti: i ragazzi in gara, infatti, saranno giudicati da ben tre organi: c’è una prima commissione interna costituita dai professori della scuola, poi c’è un commissione esterna composta da: Alessandra Amoroso (che resterà solo per le prime quattro puntate), Marco Bocci, Ermal Meta, Giulia Michelini, Heather Parisi e Simona Ventura. E poi ci sarà il televoto, il pubblico da casa potrà votare per il suo preferito e portarlo fino alla finale. Inoltre quest’anno lo studio di Amici sarà diviso in tre palchi, e in ogni puntata gli allievi dovranno sperare di calcarli tutti e tre per riuscire a superare le diverse sfide, venendo giudicati dai tre organi diversi. Direttore artistico del serale di Amici 17, quest’anno, è Luca Tommassini, coreografo e ballerino che ha lavorato anche al talent di X Factor.

Non mancheranno diversi superospiti. Nella prima fase della puntata, quella che vedrà le due squadre proporre al pubblico un’esibizione corale canto più ballo, gli allievi saranno affiancati da Laura Pausini.

Nella seconda fase, quella della sfida a squadre, vedremo Fabri Fibra, king del rap italiano pronto a tornare in tour dopo il successo fatto registrare nel 2017 dal suo album “Fenomeno”, e Alice Merton, cantante giramondo classe ’93 esplosa negli ultimi mesi grazie al singolo “No roots”. Ognuno dei due ospiti dovrà scegliere con quale degli allievi che avranno superato la prima fase duettare. Insieme alle canzoni e alla coreografie assegnate durante la settimana, i ragazzi dovranno infatti preparare anche questo duetto. Solo durante la diretta di sabato sera verranno svelati i nomi dei prescelti.

Su Tv8 alle 21, invece, il protagonista sarà Claudio Bisio con la prima puntata della versione italiana del varietà comico “Saturday night live”, trasmesso in America sulla Nbc. Tra gli ospiti Alessandro Cattelan, Giorgia, The Kolors, Vanessa Incontrada ed Enrico Mentana.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Chris O’Donnel, Ll Cool J e Daniela Ruah. Andrà in onda un episodio intitolato “Vecchie ferite”. Un gruppo armato di terroristi cerca di passare il confine tra Messico e Stati Uniti, mimetizzandosi tra immigrati clandestini. Sam e Callen sono sulle tracce dei criminali.

RaiTre alle 21.30 proporrà la prima delle sei puntate della nuova edizione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, con Alberto Angela.

La puntata di stasera, intitolata “Viaggio nel mondo dei promessi sposi”, condurrà gli spettatori nel mondo de “I promessi sposi”, il romanzo scritto da Alessandro Manzoni nel 1827. La storia, ambientata in Lombardia tra il 1626 e il 1630, narra le vicende di due innamorati, Renzo e Lucia, ostacolati nel coronamento del loro amore da don Rodrigo e dalla peste.

Verranno mostrate anche alcune immagini dello sceneggiato “I promessi sposi” diretto da Salvatore Nocita andato in onda su RaiUno nel 1989 e con protagonisti, tra gli altri, Danny Quinn nei panni di Renzo, Delphine Forest in quelli di Lucia e Alberto Sordi in quelli di don Abbondio. Si scoprirà , poi, quali sono le vicende storiche che ispirarono Manzoni, e come l’autore si sia servito di una documentazione molto accurata riguardante gli usi e i costumi dell’epoca.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.15 c’è “Rapimento e ricatto”, con Saskia Reeves”; su Italia1 alle 21.10 “Dragon trainer 2”; su Canale Nove alle 21.30 “Chissa’ perche’… capitano tutte a me”. Ancora, su Rai4 alle 21 “A good marriage”; con Joan Allen; su La7D alle 21.30 “Lady Henderson presenta”, con Judi Dench; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Miranda”, con Serena Grandi e Andrea Occhipinti; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: il tesoro nascosto”, con Mathias Schloo; e su Iris alle 21 “Il prescelto”, con Nicolas Cage.

Su La7 alle 21.10 c’è il telefilm “L’ispettore Barnaby”, con John Nettles. Andranno in onda due episodi intitolati “Il villaggio risorto” e “Delitto e castigo”: nel primo, abbandonato dall’esercito che dalla seconda guerra mondiale lo aveva reso un villaggio fantasma, Little Auburn sta per essere ripopolato, ma viene commesso un delitto: Barnaby indaga. Nel secondo, Barnaby indaga sulla scomparsa di un componente di un gruppo di sorveglianza, a Bleakridge. La vittima è il macellaio Angus Colton, trovato congelato nella sua celle frigorifera.

Spazio al teatro e alla comicità su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Aria precaria”, con Ale & Franz, ultimo appuntamento con il ciclo “Equivoci comici” che Rai Cultura ha dedicato al duo comico.

Nello show luoghi e non luoghi, tra il serio, l’umoristico, lo svagato e il pungente, si alternano tra le dieci scene che lo compongono, mentre tempo e spazio si intersecano e scindono in modi inaspettati. E che sia in una vivace bocciofila o in un call center, in una sala d’aspetto o su una panchina al parco, l’aria che tira è sempre precaria: in bilico tra il reale e l’impossibile. Lo spettacolo è diretto da Leo Muscato e scritto in collaborazione con Martino Clericetti, Antonio De Santis, Rocco Tanica e Fabrizio Testini e registrato al Teatro Colosseo di Torino nel 2011.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 20.30 la diretta de “L’isola dei famosi”, su Real Time alle 21.10 il reality “Body bizarre” e su Italia2 dalle 21.10 la replica de “Le Iene show”.