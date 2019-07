Andiamo alla scoperta del tempo che farà tra oggi e e domenica su Bergamo e la provincia accompagnati da Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile sulla Lombardia grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione in risalita dal Mar Mediterraneo, che per qualche giorno manterrà più a ovest le perturbazioni atlantiche.

All’inizio della prossima settimana però probabile aumento dell’instabilità atmosferica a causa del cedimento dell’alta pressione e dell’avanzamento delle umide correnti atlantiche verso levante.

Venerdì 6 aprile 2018

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o a tratti velato per il transito di qualche nube alta specie nelle ore pomeridiane. Sempre nel corso del pomeriggio qualche temporaneo annuvolamento su Alpi e Prealpi, ma senza piogge.

Temperature: Minime in calo (5/8°C), massime in aumento (18/21°C).

Sabato 7 aprile 2018

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata tra pianura e zone pedemontane, poco nuvoloso sui restanti settori. In giornata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di qualche nube medio-alta alternata a fasi soleggiate. Precipitazioni assenti.

Temperature: Minime in lieve aumento (6/9°C), massime stazionarie (18/20°C).

Domenica 8 aprile 2018

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutti i settori per il transito di qualche nube medio-alta a tratti nel corso della giornata. Tendenza ad aumento della nuvolosità in serata a partire da ovest.

Temperature: Minime stazionarie (7/9°C), massime stazionarie (18/20°C).