Polizia Ferroviaria, nelle festività pasquali 5 arresti e 22 denunce

Dal 29 marzo al 2 aprile la Polizia Ferroviaria lombarda ha svolto 342 servizi di vigilanza negli scali ferroviari, 93 di scorta a bordo dei convogli, 80 pattugliamenti lungo la linea ferroviaria, 28 servizi antiborseggio, 2 pattuglioni straordinari e scortato 225 treni.

È il bilancio dell’attività in Lombardia durante le festività pasquali, durante le quali alla ordinaria attività che ogni giorno viene svolta dai poliziotti della Specialità, si sono aggiunti controlli straordinari nell’ambito della prevenzione e repressione dei reati, vigilanza in stazione, servizi di scorta a bordo treno, presidi durante l’incarrozzamento dei viaggiatori, contravvenzioni per violazioni al regolamento ferroviario, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso e rintraccio di persone scomparse.

Servizi che hanno portato al rintraccio di un minore, all’elevazione di 16 controvvenzioni, di cui 12 al regolamento ferroviario, 768 persone identificate, cinque arrestate e 22 denunciate.