Al Palafacchetti di Treviglio il primo campionato italiano di Karate WUKA

Treviglio si prepara a essere invasa da kimono, guantoni e cinture nere. L’8 aprile si svolgerà al Palafacchetti il primo campionato italiano di Karate della federazione WUKA.

A darne la notizia, che sicuramente farà la gioia di tutti gli amanti delle arti marziali, il sindaco Juri Imeri e il Consigliere federale WUKA Marco Biscaldi.

Saranno quasi 700 gli atleti che parteciperanno a questo campionato, divisi per fasce d’età e di cintura, provenienti da diverse regioni d’Italia tra cui Campania, Sicilia, Liguria, Veneto, Trentino, Piemonte e ovviamente Lombardia. Presente anche una delegazione polacca, che verrà fino a Treviglio a sfidare gli atleti nostrani.

Le gare, che prevederanno sia esibizioni di Kumite, il combattimento, che Kata, le forme, saranno suddivise in fasi eliminatorie a cui seguiranno semifinali e finali e saranno un’ottima vetrina per permettere agli addetti ai lavori di selezionare gli atleti che parteciperanno all’imminente Campionato mondiale WUKF – circuito internazionale a cui la WUKA è affiliata – che si terrà a Dundee in Scozia nel mese di giugno.

Proprio il presidente dalla federazione internazionale WUKF, Liviu Crisan, sarà il super ospite di questa manifestazione che sicuramente attirerà le attenzione di tutti i karateka della zona e che, è bene ricordare, sarà open e quindi accessibile anche ad atleti di federazioni diverse dalla WUKA.

“La WUKA è una delle diverse federazioni di Karate esistenti in Italia – spiega il Consigliere federale Marco Biscaldi – è una federazione abbastanza giovane, nata nel 2014, ma nonostante questo abbiamo una copertura quasi totale sull’intero territorio nazionale.”

Sulla scelta del capoluogo della Bassa come città ospitante Biscaldi spiega: “Tra le varie città che abbiamo preso in considerazione per la manifestazione c’era anche Treviglio. Una volta svolti i sopralluoghi con i nostri tecnici abbiamo appurato l’estrema qualità della struttura proposta, il Palafacchetti, e abbiamo cosi deciso di organizzare qui il campionato.”

“Per quanto riguarda l’amministrazione si tratta di un’iniziativa molto importante – sottolinea il sindaco Juri Imeri – perchè da una parte consolida il ruolo del palazzetto dello sport come struttura e posizione strategica e dall’altra come realtà nella quale le discipline sportive possono effettuare questo tipo di manifestazioni che hanno carattere provinciale, regionale e nazionale.”