Mentre gli alberi fioriscono, ecco che la pioggia spegne i colori. Ma durerà o finalmente sarà primavera? Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo ci guida alla scoperta delle previsioni per i prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Tempo molto instabile sulla Lombardia nel corso della giornata di mercoledì a causa del passaggio di una perturbazione atlantica da ovest. Già giovedì però lo spostamento verso levante della perturbazione consentirà un graduale miglioramento e anche i giorni successivi saranno caratterizzati da tempo abbastanza stabile e più mite grazie all’arrivo di un promontorio di alta pressione.

Mercoledì 4 aprile 2018

Tempo Previsto: Molto nuvoloso o coperto ovunque per l’intera giornata, con brevi e temporanee schiarite possibili solo sulla bassa Lombardia.

Su Alpi, Prealpi, zone pedemontane e alte pianure piogge e rovesci diffusi nel corso della giornata con solo qualche breve pausa asciutta. Tra tardo pomeriggio e sera possibili rovesci o temporali in rapido movimento verso est. Quota neve intorno a 1300-1600 metri sui settori occidentali e 1600-1800 metri su quelli centro-orientali.

Su medio-bassa pianura ed area appenninica precipitazioni più intermittenti alternate a maggiori pause asciutte, mentre verso sera maggiori probabilità di precipitazioni anche in queste zone, localmente a carattere di temporale.

Temperature: Minime in lieve aumento (9/11°C), massime stazionarie o in lieve calo (11/14°C, valori più elevati verso la bassa pianura con qualche punta sui 16/18°C)

Giovedì 5 aprile 2018

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso in mattinata con qualche pioggia o rovescio sparso possibile sui settori centrali ed orientali della regione, poi dal tardo mattino tendenza a miglioramento a partire da ovest con ampie schiarite dal pomeriggio.

Sempre nel corso del pomeriggio temporanei annuvolamenti su Alpi e Prealpi con isolati rovesci in esaurimento in serata.

Temperature: Minime stazionarie (8/11°C), massime in aumento (17/19°C).

Venerdì 6 aprile 2018

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o al più velato per il passaggio di qualche nube alta a tratti nel corso della giornata. Nel corso del pomeriggio qualche nube cumuliforme in sviluppo sui rilievi, ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime in calo (5/8°C), massime in lieve aumento (18/21°C).