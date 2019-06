Atletica leggera, campionati paralimipici: 2 titoli per Caironi ed Oney Tapia

Campionati italiani paraolimpici di atletica leggera indoor con record per Martina Caironi che ad Ancona nei 60 metri T63 fa segnare il nuovo primato nazionale. La finanziera di Alzano Lombardo, nel corso della competizione disputata nella città toscana sabato 17 marzo, chiude la propria gara al primo posto con un tempo di 9”58, tempo che le permette di vincere il titolo nazionale davanti a Monica Contraffatto (Paraolimpico Difesa) oltre che di migliorare di 8 centesimi il primato italiano indoor fatto segnare in precedenza da lei in precedenza. Nella seconda giornata tenutasi domenica, la 28enne delle Fiamme Gialle ha vinto anche la prova del salto in lungo T63, bissando così la doppietta già raggiunta nel 2017.

In campo maschile protagonista nei lanci Oney Tapia (Fiamme Azzurre) che, come Martina Caironi, conquista due titoli italiani. Nel corso della prima giornata l’atleta residente a Sotto il Monte ha chiuso in testa la gara di lancio con il disco con una misura di 44,16 metri, misura che va ben sperare in vista dei prossimi Campionati Europei in programma il prossimo agosto a Berlino. Nella seconda giornata il lanciatore bergamasco si è replicato vincendo la gara del getto del peso con una misura di 12,54 metri, sufficiente per ottenere il minimo per gli Europei.