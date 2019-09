Due giornate di “Scuola in Montagna” per più di duecento studenti dell’Isiss Valle Seriana di Gazzaniga. Nelle giornate di lunedì 26 febbraio e lunedì 6 marzo, per alcune classi, le lezioni si sono trasferite al Monte Pora a Castione della Presolana.

Gli studenti hanno toccato in modo operativo diversi temi: escursionismo in ambiente invernale, sicurezza in montagna, autosoccorso, attività delle unità cinofile e scialpinismo.

Gli alunni sono stati divisi in gruppi e seguiti, oltre che dai propri docenti, da Guide Alpine della Regione Lombardia; veri professionisti pronti a rispondere alle loro curiosità sul mondo della montagna.

Nella mattinata gli allievi si sono cimentati sull’utilizzo delle ciaspole arrivando fin sulle pendici del Monte Alto; diverse sono state le pause rigeneranti nelle quali si sono affrontati aspetti di cultura montana.

Nel pomeriggio i ragazzi, nelle vicinanze del Rifugio Pian del Termen, si sono dedicati alla visione del lavoro concreto di un’unità cinofila da ricerca in caso di valanga: alcuni studenti hanno simulato di essere stati travolti da una slavina facendosi seppellire in buche predisposte nella neve per poi essere ritrovati dal cane pastore tedesco.

In seguito gli allievi, disposti in lunghe righe e su comando delle Guide, hanno sperimentato il sondaggio della coltre nevosa a squadre riuscendo ad individuare degli zaini sommersi preventivamente.

Il fitto programma didattico si è concluso con una dimostrazione di scialpinismo condotta dal tecnico federale Giannino Trussardi che si è avvalso dell’équipe di giovanissimi scialpinisti dello Sci Club 13 Clusone.

Gli alunni con il loro entusiasmo, la loro vitalità e freschezza – messi nelle giuste condizioni – hanno mostrato il meglio della scuola.