A casa, nei seggi o nelle sedi del partito: dove seguono lo spoglio i candidati?

Archiviata una campagna elettorale senza troppi fuochi d’artificio, ai candidati a Camera, Senato e Regione Lombardia non resta che attendere l’esito del voto di domenica 4 marzo: una volta chiuse le urne, alle 23, via allo spoglio, subito di Senato e Camera e dal pomeriggio di lunedì per le regionali.

Tra le opzioni che vanno per la maggiore quella di seguire lo spoglio da casa, con famiglia o amici, davanti alla tv dove sarà di certo il direttore de La7 Enrico Mentana a condurre le danze; oppure al seggio, nelle sedi dei singoli partiti o comitati. Ma c’è anche chi, durante lo spoglio, sarà al lavoro. In molti ancora indecisi.

NICCOLO’ CARRETTA – Candidato consigliere regionale per la Lista Gori Presidente

Segue lo spoglio per Camera e Senato davanti alla tv con amici, per le Regionali nei seggi e poi in Comune a Bergamo.

NICOLA CREMASCHI – Candidato alla Camera per Liberi e Uguali nel collegio uninominale Lombardia 3 – 05 Bergamo

Durante lo spoglio sarà al lavoro: scoprirà alla fine del turno notturno l’esito.

MICHELE CREMASCHI – Candidato alla Camera per Potere al Popolo nel collegio uninominale Lombardia 3 – 05 Bergamo

Segue lo spoglio al proprio seggio, nel quartiere di Monterosso.

ELENA CARNEVALI – Candidata alla Camera per il Partito Democratico nel collegio uninominale Lombardia 3 – 05 Bergamo

Seguirà i risultati alla Federazione del Pd.

ANDREA TREMAGLIA – Candidato consigliere regionale di Fratelli d’Italia e alla Camera

Come rappresentante di lista sarà al seggio di città alta domenica notte, poi maratona Mentana con amici e ritorno al seggio lunedì per le Regionali.

LARA MAGONI – Candidata consigliere regionale di Fratelli d’Italia e al Senato

Segue lo spoglio a casa o con il suo gruppo.

MATTEO ROSSI – Candidato consigliere regionale del Partito Democratico

Resta in attesa dei risultati in ufficio o in federazione.

DANIELE BELOTTI – Candidato alla Camera per la Lega Nord nel collegio uninominale Lombardia 3 – 06 Albino

Segue lo spoglio nella sede della Lega.

JACOPO SCANDELLA – Candidato consigliere regionale per il Partito Democratico

Segue lo spoglio a Milano al Comitato Gori Presidente

ALBERTO RIBOLLA – Candidato alla Camera per la Lega Nord

Lo spoglio lo segue prima al seggio e poi nella sede cittadina della Lega.

ANGELO CAPELLI – Candidato consigliere regionale per Civica Popolare Lorenzin

Segue lo spoglio da casa, davanti alla tv.

STEFANO BENIGNI – Candidato alla Camera per Forza Italia nel collegio uninominale Lombardia 3 – 05 Bergamo

Seguirà lo spoglio spostandosi tra i seggi del proprio collegio di Bergamo città e Hinterland

ALESSANDRO SORTE – Candidato alla Camera per Forza Italia nel collegio uninominale Lombardia 3 – 08 Romano di Lombardia

La sera dello spoglio sarà a cena con amici, dopo le 24 nella sede provinciale di Forza Italia.

MARGHERITA MOLINARI – Candidata consigliere regionale per Obiettivo Lombardia per le Autonomie

Segue lo spoglio in tv.

ALESSANDRA GALLONE – Candidata al Senato per Forza Italia

Passerà la serata con il marito Stefano, la figlia Beatrice, mamma Bianca e con gli amici. Nella nottata passerà dalla sede di Forza Italia, nelle varie sezioni e in prefettura.

LUCA NEVOLA – Candidato consigliere regionale per +Europa con Emma Bonino

Al seggio per lo spoglio.

GIOVANNI SANGA – Candidato alla Camera per il Partito Democratico

Spoglio in federazione Pd.

SIMONA PERGREFFI – Candidata al Senato per la Lega Nord

Lo spoglio lo segue al seggio di Azzano San Paolo e in parte alla sede provinciale della Lega.