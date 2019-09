Totti e Giorgia ospiti a “C’è posta per te”: la tv del 24 febbraio

Sabato 17 febbraio alle 21.10 su Canale5 andrà in onda la sesta delle 13 puntate di “C’è posta per te”, il people show condotto da Maria De Filippi.

La presentatrice racconterà storie di gente comune e sorprese organizzate grazie all’aiuto di personaggi famosi: ci saranno, come sempre, casi di amori perduti, di affetti da ritrovare, di legami che hanno delle difficoltà a ricucirsi. Simbolo delle storie del programma è la famosa busta, che rappresenta una speranza per le persone comuni che si rivolgono a Maria De Filippi, spinti dalla necessità di ritrovare affetti mai dimenticati, di dichiarare i sentimenti ai propri cari o di ricostruire legami familiari complicati.

Gli ospiti di questa sera saranno la cantante Giorgia e l’ex calciatore Francesco Totti, bandiera della Roma e attualmente impegnato come dirigente all’interno della stessa società sportiva.

A consegnare la posta ai destinatari la new entry Chiara Carcano, che si affianca agli storici Maurizio Zamboni, Marcello Mordino e Gianfranco Apicerni.

RaiUno, invece, alle 21.25 proporrà la visione del film “Non c’è più religione”, con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann.

Nel presepe vivente della piccola isola di Porto Buio il bambinello ha fatto lo sviluppo. Ha la barba e i brufoli degli adolescenti e nella culla non ci sta proprio. Bisogna trovarne un altro a tutti i costi.

Su RaiTre alle 21.30 l’appuntamento è con la settima delle nove puntate di “PresaDiretta”, condotto da Riccardo Iacona.

Il programma stasera attraverserà il mondo della spiritualità, con l’inchiesta “Io ci credo” che propone un viaggio laico al centro del pianeta del “credo”, dei nuovi pensieri mistici, della ricerca di un senso di appartenenza. Non solo movimenti magici, ma anche organizzazioni spirituali, comunità di individui che si ritrovano in scelte alternative a quelle della società.

Come agiscono queste organizzazioni? E cosa c’è davvero dietro a questo diffuso bisogno di spiritualità?

L’ultimo rapporto ufficiale sulle organizzazioni spirituali è quello del ministero dell’interno del 1998, risale cioè a 20 anni fa. Si parla di 76 “nuovi movimenti religiosi” con 78mila aderenti e di 61 “nuovi movimenti magici” con 4600 aderenti.

Secondo i dati più recenti forniti nel 2015 dal Cesap, il centro studi abusi psicologici, oggi le nuove comunità spirituali sarebbero circa 500.

In un’epoca di crescente incertezza e mancanza di punti di riferimento e di prospettive, sono tante le persone che si avvicinano a mondi pseudoreligiosi, esoterici o magici per ottenere risposte o consolazione. Si stima che potrebbero essere milioni gli appartenenti a questo mondo sempre più ampio e variegato.

“PresaDiretta” si è immersa in questo mondo spesso chiuso agli sguardi esterni e ha raccolto diverse testimonianze.

Alcune storie sono oggetto di indagini della magistratura con casi che sfruttano le debolezze psicologiche, crimini e truffe.

Dove passa il confine tra la libertà di culto, sancita dalla Costituzione, e la manipolazione mentale di cui si può diventare oggetto quando si entra nella comunità sbagliata?

“Io ci credo” è un racconto di Riccardo Iacona con Raffaella Pusceddu, Antonella Bottini, Elisabetta Camilleri, Pablo Castellani, Andrea Vignali.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Chris O’Donnell, Nia Long e Ll Cool J. Andrà in onda un episodio intitolato “Falsità”: un’indagine condotta con i Servizi Segreti vede impegnati Sam e l’agente De-Champs in un’operazione sotto copertura.

Su La7, alle 21.10 c’è il telefilm “L’ispettore Barnaby”, con Neil Dudgeon. Andranno in onda due episodi intitolati “L’ultimo eliminato” e “Raccolto di anime”. Nel primo, Leo Henderson, campione di Cricket, viene assassinato dopo aver preso parte a un torneo. L’ispettore Barnaby indaga. Nel secondo, l’arrogante imprenditore Harry Wyham, figlio del ricco Jasper e di sua moglie Serena, viene ucciso mentre nella cittadina di Whitcombe Mallet è stato allestito un parco dei divertimenti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.15 c’è “The keeper”, con Steven Seagal e Luce Rains; su Italia1 alle 21.10 “King Fu Panda”; su Tv8 alle 21.15 “Dal profondo della terra”, con Liane Forestieri; e su Canale Nove alle 21.25 “Nascosto nel buio”. Ancora, su Rai4 alle 21 “Donnie Brasco”, con Al Pacino, Johnny Depp e Michael Madsen; su La7D alle 21.30 “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, con Spencer Tracy e Milton Berle; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Inferno berlinese”, con Massimo Girotti; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: il castello incanto”, con Yvonne Schonherr; e su Iris alle 21 “L’esorcista”, con Ellen Burstyn.

Spazio al teatro su Rai5 dove, per il ciclo “Prime donne”, alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “My life with men and other animals”, esilarante corso intensivo sull’amore, la seduzione, la morte e… l’olio d’oliva: il tutto affidato alla verve comica dell’attrice-autrice Maria Cassi.

L’esibizione fa esplodere con clownesca e surreale immaginazione e con l’ausilio di proiezioni la galassia delle icone della seduzione femminile, demolendo con intelligenza archetipi e stereotipi cinematografici e televisivi sul sogno (impossibile?) dell’amore romantico.

Il ciclo “Prime donne” proseguirà sabato 3 marzo con la narrazione della drammaturga e interprete Giuliana Musso nel monologo “Nati in casa”. A seguire, sabato 10 marzo, protagonista della scena sarà Francesca Reggiani con lo spettacolo “Spaesati”. Il ciclo si concluderà sabato 17 marzo con una commedia tutta al femminile, “La scena”, scritta e diretta da Cristina Comencini.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 20.20 la diretta de “L’isola dei famosi”, su Real Time dalle 21.10 il docu-reality “Bizarre Er” e su Italia2 alle 21.10 la replica del varietà “Le iene show”.