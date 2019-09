Il servo, hula hoop, mostre e… il week-end in città

È ricco di iniziative il fine-settimana a Bergamo. Tra gli appuntamenti spicca lo spettacolo “Il servo” in scena al Creberg per la stagione di prosa.

Da annotare, inoltre, lo spettacolo di hula hoop al Polaresco, teatro per ogni età e mostre dalle svariate forme d’arte.

Ecco la panoramica degli eventi organizzati a Bergamo sabato 24 e domenica 25 febbraio.

BERGAMO

SABATO 24 FEBBRAIO

– “Natura morta”, alla Gamec in mostra l’opera di Giorgio Morandi

– “Per gli occhi e per il cuore”, mostra di Tommaso D’Incalci

– Al Cento4 mostra di Emiliano Capotorto

– Alla biblioteca Angelo Mai mostra sulla caricatura italiana

– Al Bernareggi mostra dedicata a Giovan Paolo Cavagna

– “Il piccolo Tibet”, al Palamonti mostra di Alberto Gilberti

– Mostra dei progetti per riqualificare il Centro Piacentiniano

– Mostra “del piccolo quadro e della piccola scultura”

– Alla sala Piatti concerto del Trio classico di Milano

– Prosa, al Creberg in scena “Il servo”

– Al Qoelet in scena “I tre porcellini”

– A Colognola in scena “M.A.D. Mamme adottive disperate”

– Concerto benefico de “La nota in più”

– “Dido and Aeneas”, rivive l’opera di Henry Purcell

DOMENICA 25 FEBBRAIO

– Prosa, al Creberg in scena “Il servo”

– Porte aperte alla biblioteca Angelo Mai ogni ultima domenica del mese

– A Loreto in scena “Peluche”

– All’Auditorium debutta “Wolf! Bianca e il suo lupo”

– Al Polaresco spettacolo di hula hoop