“Ore 15:17 – Attacco al treno”: stavolta Clint ha fatto flop

Titolo: Ore 15:17 – Attacco al treno

Regia: Clint Eastwood

Attori: Anthony Sadler, Spencer Stone, Alek Skarlatos

Durata: 94 minuti

Giudizio: *

Nell’attesa che esca “Lady Bird” settimana prossima, questa settimana si è trattato più che altro di scegliere “il meno peggio” tra i film in programmazione. Le opzioni, in realtà, non erano neanche troppe, però mi son detta “dai, con Clint vado sul sicuro”. Errore. Senza nulla togliere al grandissimo attore e regista hollywoodiano, devo dire che stavolta ha veramente mancato il

bersaglio.

L’aspetto più drammatico di tutta questa faccenda è che le sue intenzioni, povero cristo, erano anche tra le più nobili: raccontare la storia vera di tre giovani ragazzi americani che hanno

sfidato il pericolo e dato prova di vero eroismo; tuttavia, il risultato ha lasciato tristemente a desiderare e quello che doveva essere un film di azione e tensione “drammatica” si è trasformato in

qualcosa a metà tra il comico e il ridicolo. In più, come se non bastasse, Clint Eastwood ha fatto interpretare il film proprio ai ragazzi che hanno realmente vissuto la vicenda. Decisione rischiosa, soprattutto per un regista tradizionale e assolutamente non all’avanguardia come lui. Decisione che non ha fatto altro che impoverire ulteriormente la vicenda, già di per sé scarna, perché, senza nulla togliere ai ragazzi, diciamocelo: non sono attori. In più, due di loro sono pure militari; quindi vi lascio immaginare la qualità espressivo-emozionale delle loro interpretazioni.

Ma andiamo per gradi.

La storia inizia parecchio indietro nel tempo, quando i tre ragazzini californiani si incontrano per la prima volta alle scuole medie. Condividono la passione per la guerra e tutto quello che riguarda pistole e soldati, così diventano ben presto amici inseparabili. Crescendo, due di loro decidono addirittura di intraprendere la carriera militare ed è lì che si perdono un po’ di vista. Sparpagliati per il mondo, uno in Iraq, uno in Portogallo e uno rimasto negli Stati Uniti, decidono quindi di mettersi d’accordo fare tutti insieme un viaggio “zaino in spalla” alla scoperta dell’Europa. Passano per la Germania, l’Italia, fanno un giro in Olanda e sono diretti, come loro ultima destinazione, in Francia.

Ormai non dovrebbe più stupirmi, però non riesco ancora a scrollarmi di dosso quel senso di amarezza derivato dai cliché da brividi che pullulano in queste scene girate in Europa. Gli

americani ne vanno matti; adorano crogiolarsi negli stereotipi, ma per un italiano è una coltellata al cuore. Nonostante tutto ciò, devo dire che inizialmente era anche carina l’idea di progredire facendo continui salti in avanti e indietro nel tempo, tra l’infanzia dei ragazzi e l’incidente, per accrescere la suspance; però, una volta arrivati finalmente al momento in cui i ragazzi salgono sul treno per Parigi, l’attenzione e il coinvolgimento dello spettatore sono talmente scemati, che è impossibile vivere l’attacco vero e proprio con serietà e trasporto. In più, questo tentato attacco terroristico si svolge nel giro forse di 3 minuti, in cui i ragazzi recitano talmente male, mi dispiace dirlo, da rendere il tutto assolutamente non credibile.

Detto ciò, nulla da togliere all’incredibile atto di coraggio in sé e al meritato riconoscimento ricevuto dal Presidente francese in persona; tuttavia, ritengo che resti un fatto più adatto alle prime pagine dei quotidiani che allo schermo del cinema. Quindi, andatevi a vedere “Ella & John” o “Black Panther” o quello che volete; insomma tutto, ma non questo.