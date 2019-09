In attesa dell’annunciato Buran che porterà il gelo dalla siberia, andiamo a scoprire come sarà il fine settimana a Bergamo e in provincia con Fulvio Piazza del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’estensione dell’Anticiclone Atlantico in unione con l’Anticiclone Russo-Siberiano (Ponte di Woeikoff), determina l’approfondimento di una saccatura in discesa dalla Groenlandia verso l’Atlantico centrale e, la persistenza, di un secondo movimento meridiano, presente su gran parte del continente Europeo (responsabile dell’instabilità presente sulla nostra regione). Quest’ultimo, a causa dell’azione di blocco dell’Anticiclone presente sul Medio Oriente, andrà in cut-off, richiamando ancor di più la massa gelida Artico-Siberiana, in discesa in moto retrogrado, verso l’Europa centrale. Tutto ciò farà affluire aria molto fredda e secca sulla nostra regione a partire da domenica determinando un sensibile calo termico e, al più, deboli precipitazioni nevose sino al piano.

Forti gelate notturne a tutte le quote a partire da lunedì. Temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche durante la prima metà della settimana. Successivamente possibile ingresso di una perturbazione atlantica.

Permangono le condizioni per nevicate moderate sui rilievi dell’Emilia Romagna, del Piemonte (occidentale e meridionale) e della Liguria nel corso della giornata di sabato.

Sabato 24 febbraio 2018

Tempo Previsto: cielo generalmente da nuvoloso a molto nuvoloso salvo schiarite sul settore Alpino, tra il mattino e il primo pomeriggio. Residue deboli precipitazioni – sino al primo mattino – in particolare sulle basse pianure, sul settore occidentale della regione e sull’Appennino. Neve oltre i 700-800 metri tranne sui rilievi appenninici ove potrà cadere a partire dai 500-600 metri. Nel corso della giornata in linea di massima asciutto. Dalla serata nuove deboli precipitazioni interesseranno il settore Alpino e Prealpino – in particolare centro-orientale, con neve al di sopra dei 600-700 metri. In nottata, non escluse deboli precipitazioni su basso Mantovano e basso Cremonese;

Temperature: in pianura, minime stazionarie o in lieve aumento e generalmente comprese tra 1 e 4°C; massime in aumento e generalmente comprese tra 5 e 8°C.

Domenica 25 febbraio 2018

Tempo Previsto: cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Deboli precipitazioni nevose sul Prealpino. Sul resto del territorio regionale per lo più nevischio o al più neve debole sul settore occidentale della regione in particolare sino al primo pomeriggio. Accumuli significativi solo in quota;

Temperature: in pianura, minime notturne in diminuzione e generalmente comprese tra 0 e 2°C; massime diurne in sensibile calo e generalmente comprese tra 1 e 3 °C.

Lunedì 26 febbraio 2018

Tempo Previsto: cielo nuvoloso con possibili addensamenti sul settore Prealpino e sul settore Alpino orientale. Non si escludono precipitazioni nevose per lo più deboli sul settore Prealpino centrale ed orientale;

Temperature: in pianura, minime notturne in sensibile diminuzione e generalmente comprese tra -3 e -6°C; massime nelle ore centrali del dì in lieve ulteriore calo e generalmente comprese tra -1 e 2 °C