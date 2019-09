Discoteca “Sabbie Mobili”, i carabinieri mettono i sigilli: chiusa per 20 giorni

Nella mattina di sabato 24 febbraio i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno notificato e così eseguito la sospensione temporanea dell’attività della Discoteca “Sabbie Mobili” di Chignolo d’Isola.

Dopo il maxi controllo svolto dai militari dell’Arma unitamente al cosiddetto “gruppo interforze” a fine gennaio scorso, quando furono appunto accertare diverse violazioni (amministrative, fiscali, giuslavoristiche, in materia di sicurezza ed antincendio ecc.), oltre ad essere stata trovata della sostanza stupefacente in più punti del locale, i Carabinieri hanno informato di tutto ciò il Questore di Bergamo, Fabiano Girolamo, che ha così emesso un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività della discoteca per 20 giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica, così come appunto prescritto dall’articolo 100 TULPS.





I Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno così messo i “sigilli” al locale che per 3 fine settimana non potrà conseguentemente aprire al pubblico.

Rimane invece tuttora aperta la segnalazione fatta al Comune di Chignolo d’Isola per gli specifici interventi in termini amministrativi, anch’essi sollecitati dai militari dell’Arma insieme agli altri Enti operanti.

Non è la prima volta che nella Bassa Bergamasca, dopo controlli multidisciplinari coordinati dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio (BG) nei confronti di locali notturni, discoteche, esercizi pubblici o commerciali, per questioni varie, sia poi scaturita una sospensione o la chiusura delle attività, il tutto nell’esclusiva ottica della tutela della cittadinanza anche sotto il profilo della legalità commerciale.

Non si escludono quindi prossimamente altri analoghi controlli sul territorio.