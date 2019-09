Nella mattinata di venerdì 23 febbraio i Carabinieri della Compagnia di Treviglio guidati dal Capitano Davide Onofrio Papasodaro hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari e locali presso alcuni appartamenti “di interesse operativo” a Zingonia e precisamente nei palazzoni “Anna” di Ciserano. I militari dell’Arma, una quindicina in tutto, sia in divisa che in borghese, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Treviglio, hanno verificato alcuni immobili recentemente occupati abusivamente da marocchini per lo più clandestini sul territorio nazionale.

L’operazione antidroga si inserisce nelle numerose attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da tempo costantemente in atto nell’area sensibile di “Zingonia” e non solo, dove l’attenzione dei Carabinieri della Bassa Bergamasca è rimasta alta in tutti questi mesi, in attesa appunto del previsto abbattimento dei “palazzoni”, dove il degrado aumenta sempre di più.

Anche questa volta il bilancio delle operazioni svolte dai militari è stato positivo. Complessivamente sono stati rintracciati una decina di marocchini irregolari sul territorio nazionale, alcuni dei quali già noti alle Forze dell’Ordine per i loro precedenti per droga. Diversi poi i grammi di cocaina ed hashish sequestrati dai Carabinieri. Le operazioni di verifica sono tuttora in atto.