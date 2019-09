Una vita per la libertà, Ada Rossi celebrata al Vittorio Emanuele

All’interno dell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale Vittorio Emanuele II, sabato 24 febbraio andrà in scena l’evento dal titolo “Ada Rossi, antifascista e madre federalista europea”.

In occasione del 25° anniversario della sua morte, infatti, la dirigenza dell’Istituto bergamasco ha organizzato – in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia, l’ISREC (Istituto bergamasco per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea), l’ANPI (Comitato Provinciale di Bergamo), COGE e AGS (Associazione Genitori degli Studenti) – una giornata di studi interamente incentrata sulla figura della partigiana e antifascista italiana.

L’obiettivo è chiaro: quello di tener viva nella memoria dei ragazzi la figura di una donna forte e determinata che, con coraggio, ha sacrificato la propria vita pur di proteggere l’amore verso il

marito Ernesto, con cui condivideva gli stessi ideali di libertà, giustizia e democrazia. E proprio in virtù di quegli ideali, Ada Rossi ha lottato fino alla morte per la costruzione di un’Europa libera e unita, tanto da guadagnarsi un posto fra le “Madri Fondatrici”, ovvero le 9 donne raccontate in una

mostra fotografica itinerante in giro per l’Italia come testimonianza del loro impegno nella ricerca di soluzioni al bene comune e collettivo.

La giornata si apre alle ore 8.00 con la mostra fotografica delle “Madri Fondatrici”, curata da Maria

Pia Di Nonno – dottoranda presso l’Università “La Sapienza” di Roma – e situata nel salone all’ingresso del Vittorio Emanuele. L’attenzione si sposta poi nell’Aula Magna, dove i saluti di

benvenuti saranno affidati alla Dirigente Scolastica dell’ITCTS Vittorio Emanuele Patrizia Giaveri, e a Maddalena de Fazio, Referente Culturale delle Scuole superiori di Molfetta.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA