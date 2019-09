“Sofia vuole solo riposare”: festa rinviata a dopo le finali della Coppa del mondo

“Sofia vuole solo riposare per tornare ad allenarsi al più presto”. per questo è stata rinviata la festa di Bergamo per la neo-campionessa olimpica, medaglia d’oro nella discesa libera ai Giochi di PyeongChang. Posticipata a dopo le Finali di Coppa del Mondo di Are.

Perché Sofia Goggia, dopo due giorni di riposo a casa andrà a Cras Montana per le gare del week end e dopo volerà direttamente ad Are in Svezia per le Finali dove cercherà di vincere la Coppa del Mondo di Discesa.

A Bergamo, per ora, non ci sarà nessuna celebrazione al rientro della campionessa da PyeongChang. Almeno fino a quando non si concluderà la Coppa del Mondo, che riprenderà molto presto: nel weekend del 3-4 marzo sono infatti in programma il super G e la combinata, due appuntamenti che la bergamasca non potrà fallire per continuare la rincorsa nella classifica generale sulla statunitense Mikaela Shiffrin.

E nella gara che le ha regalato l’oro più importante, mercoledì mattina, la Goggia si è anche procurata un leggero stiramento.

Il suo pensiero, dunque, è ora rivolto al lavoro: vuole riposare per recuperare al più presto e tornare ad allenarsi. Da vera professionista, da vera campionessa.