Simona Ventura, Arisa e Massimo Ranieri ospiti a “Sanremo Young”: la tv del 23 febbraio

Venerdì 23 febbraio alle 21.25 su RaiUno andrà in onda la seconda delle cinque puntate di “Sanremo Young”, il nuovo teen talent condotto da Antonella Clerici in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Durante la serata, i 10 giovani cantanti rimasti in gara si sfideranno tra loro per accedere alla puntata successiva e avanzare di un passo verso la finalissima di venerdì 16 marzo.

I ragazzi torneranno a esibirsi con brani selezionati tra i grandi successi che hanno segnato la storia del Festival di Sanremo, interpretati da artisti italiani ed internazionali, che hanno calcato il palcoscenico dell’Ariston nel corso delle edizioni precedenti. Durante le performance, a dirigere la SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, sarà come sempre il maestro Diego Basso.

L’Academy, la giuria composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Ricchi e poveri e Baby K, valuterà per la seconda volta le performances dei giovani cantanti insieme al pubblico, che si esprimerà tramite il televoto, aperto all’inizio di ogni esibizione. Anche alla SanremoYoung Orchestra, impegnata accanto ai ragazzi nel percorso di preparazione giorno dopo giorno, e agli stessi cantanti in gara, sarà chiesto di dare un giudizio. Il peso della valutazione, espressa dall’orchestra e dai cantanti, permetterà al preferito di entrambe, di scalare una posizione nella classifica generale.

Ospiti musicali della seconda puntata saranno Arisa, che torna sul palco dell’Ariston, e Massimo Ranieri, attualmente impegnato con la tournée del suo one man show “Sogno e son Desto”. Entrambi gli artisti canteranno rispettivamente al fianco delle ragazze e dei ragazzi di SanremoYoung.

Simona Ventura, conduttrice della 54esima edizione del Festival di Sanremo, sarà invece protagonista dello showdown, meccanismo per cui sarà chiamata a decretare, tra i quattro cantanti nelle ultime posizioni in classifica, posti in ordine alfabetico, i due che saranno promossi alla puntata successiva e i due che dovranno abbandonare il programma. La decisione sarà presa solo dopo aver visionato le esibizioni dei quattro giovani talenti a rischio.

I 10 giovani cantanti che saliranno sul palcoscenico stasera sono: Matteo Markus Bok (14 anni), Leonardo De Andreis (17 anni), Zaira (14 anni), Ouiam (17 anni), Luna Farina (16 anni), Elena Manuele (15 anni), Bianca Moccia (14 anni), Eleonora Pieri (17 anni), Raffaele Renda (17 anni) e Rocco (17 anni).

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà un nuovo appuntamento con “Kronos-il tempo della scelta”, condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi.

Protagonisti dei confronti sui temi dell’attualità saranno il ministro dell’Interno, Marco Minniti e Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera; in collegamento il candidato alla Presidenza del Consiglio per il Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio e Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa; Sestino Giacomoni, membro dell’ufficio di presidenza di Forza Italia e candidato capolista alla Camera nel Lazio ed Emilio Carelli, candidato con il Movimento 5 stelle.

Sotto la lente di Kronos i temi dell’immigrazione, della sicurezza pubblica dopo i recenti fatti di cronaca, la flat tax e le ricette nei programmi politici degli schieramenti in campo.

Non mancheranno le incursioni delle vignette di Osho, per alleggerire con la satira e le indagini del Fact checking per verificare numeri e dichiarazioni della politica.

L’attualità incontra la satira su La7 dove alle 21.10 sarà la volta di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte “Zoro”, mentre su Canale Nove alle 21.25 sarà in scena Maurizio Crozza con “Fratelli di Crozza (live)”.

Su Rete4, invece, terranno banco i casi di cronaca: alle 21.15 ci sarà un nuovo appuntamento con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Al centro dell’attenzione ci sarà il delitto di Pamela Mastropietro, la 18enne romana allontanatasi volontariamente da una comunità di recupero di cui era ospite e ritrovata smembrata in due trolley, a Pollenza (Macerata).

La trasmissione, a cura di Siria Magri, inoltre, si dedicherà alla scomparsa di Marco Boni, il ragazzo di 16 anni di Riva del Garda: continuano le ricerche con un forte dispiegamento delle forze dell’ordine aiutati da vigili del fuoco, unità cinofile della Guardia di Finanza e cinquanta uomini del soccorso alpino. Si cerca fra le province di Verona, Brescia e Bolzano, mentre la famiglia continua a sperare che torni a casa da un momento all’altro di sua spontanea volontà. Numerose le segnalazioni finora pervenute alle autorità, che nel frattempo hanno impiegato anche i droni per ampliare le ricerche dell’adolescente.

Su Canale5 alle 21.10 ci sarà la sesta delle otto puntate della fiction “Immaturi – la serie”, con Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu, Ricky Memphis , Maurizio Mattioli, Ilaria Spada, Sabrina Impacciatore e Mihaela Irina Dorlan.

Lorenzo rientrato dalla gita in Sicilia, è dispiaciuto per non essere riuscito a dire a Luisa le parole giuste dopo la splendida notte trascorsa con lei. Intanto, Serena decide di troncare la relazione con Gigi per cercare di salvare il suo matrimonio con Giuseppe. Piero invece escogita un astuto stratagemma per passare del tempo con la professoressa Claudia.

Su Tv8 alle 21.30 l’appuntamento è con “Dance dance dance”, il talent sulla danza condotto da Andrea Delogu e Nicolò De Devitiis.

Ospite d’eccezione questa sera sarà Baby K. La cantante e rapper al top delle hit con Roma-Bangkok e Voglio ballare con te, si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi, accompagnata dalla dance crew dello show.

Ma Dance Dance Dance è soprattutto gara. Sono cinque le coppie rimaste a sognare la finale e che dovranno tentare il tutto per tutto per stupire la giuria composta da Vanessa Incontrada, Luca Tommassini, Deborah Lettieri e Daniel Ezralow.

Dopo due settimane di singole, le coppie si ricongiungono per affrontare nuove coreografie: Susy Laude e Dino Abbrescia in Solo Dance di Martin Jensen; Cristina Marino e Giulio Berruti in What about us di Pink; Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi porteranno in scena Yeah di Usher; Carlotta Ferlito e Frank Chamizo si cimenteranno in Kids di Kylie Minogue e Robbie Williams. Inoltre Giulia e Silvia Provvedi si esibiranno in Intoxicated di Martin Solveig.

Al termine della manche le due coppie ultime in classifica si sfideranno al Dance Off e una di loro – quella che avrà ottenuto il punteggio più basso – dovrà lasciare il programma.

Per seguire gli allenamenti e restare sempre aggiornati sulle vicende delle coppie di Dance Dance Dance l’appuntamento è con Nicolò De Devitiis e il Daily in onda dal lunedì al venerdì alle 18.40 su FoxLife e alle 9.40 su TV8.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.15 c’è “Alaska”; con Elio Germano; su Italia1 alle 21.20 “Survivor”, con Milla Jovovich e Pierce Brosnan; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Le età di Lulù”, di Bigas Luna; e su La5 alle 21.10 “Che cosa aspettarsi quando sia spetta”, con Elizabeth Banks. Ancora, su Iris alle 21 “Shoot’em up – Spara o muori”, con Clive Owen, Monica Bellucci e Paul Giamatti e su Italia2 alle 21.10 il film “Final destination 3”, con Mary Elizabeth Winstead.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “Holbein – Un pittore alla corte dei Tudor”, che racconta la vita e le opere di uno dei più grandi ritrattisti di tutti i tempi: Hans Holbein.

Un artista che ha dipinto non solo i volti di una corte importante e dei nobili che la frequentavano: i suoi quadri racchiudono infatti l’essenza stessa di quel periodo storico.

Su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Viaggio in Thailandia” e “Una doppia vita”. Nel primo, Joséphine deve andare in Thailandia per aiutare Louis Mercier, un medico arrestato per un sospetto traffico di medicinali. Nel secondo, Joséphine deve aiutare Julie Millot, alle prese con un marito che conduce una seconda vita.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21 il telefilm “Criminal minds”, su Mediaset Extra dalle 20.40 la diretta de “L’isola dei famosi” e su Real Time dalle 21.10 il talent “Cake star – Pasticcerie in sfida”.