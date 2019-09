Sanremo Young, le seconda serata – la nostra diretta liveblog

Su RaiUno andrà in onda la seconda delle cinque puntate di “Sanremo Young”, il nuovo teen talent condotto da Antonella Clerici in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Durante la serata, i 10 giovani cantanti rimasti in gara si sfideranno tra loro per accedere alla puntata successiva e avanzare di un passo verso la finalissima di venerdì 16 marzo.

Ospiti musicali della seconda puntata saranno Arisa, che torna sul palco dell’Ariston, e Massimo Ranieri, attualmente impegnato con la tournée del suo one man show “Sogno e son Desto”. Entrambi gli artisti canteranno rispettivamente al fianco delle ragazze e dei ragazzi di SanremoYoung.

Simona Ventura, conduttrice della 54esima edizione del Festival di Sanremo, sarà invece protagonista dello showdown, meccanismo per cui sarà chiamata a decretare, tra i quattro cantanti nelle ultime posizioni in classifica, posti in ordine alfabetico, i due che saranno promossi alla puntata successiva e i due che dovranno abbandonare il programma.

La decisione sarà presa solo dopo aver visionato le esibizioni dei quattro giovani talenti a rischio.

I 10 giovani cantanti che saliranno sul palcoscenico stasera sono: Matteo Markus Bok (14 anni), Leonardo De Andreis (17 anni), Zaira (14 anni), Ouiam (17 anni), Luna Farina (16 anni), Elena Manuele (15 anni), Bianca Moccia (14 anni), Eleonora Pieri (17 anni), Raffaele Renda (17 anni) e Rocco (17 anni).

