Neve a febbraio: in città e nella provincia di Bergamo

Di prima mattina, in un venerdì di fine febbraio, nevica anche abbastanza copiosamente a Bergamo, in città e in giro per quasi tutta la provincia.

La neve era stata annunciata da giorni dai meteorologi e negli ultimi giorni anche la Protezione civile lombarda ha allertato avvisando che è meglio evitare viaggi in questo weekend. E puntualmente il cielo si è fatto pesante, pesantissimo e i primi fiocchi hanno iniziato a scendere.

I lettori di Bergamonews cominciano a mandarci le immagini, perché, si sa, la neve magari peggiora la qualità della vita, ma è sempre magica.

La foto di copertina è stata scattata a Chiuduno da Emanuela Schena