Lobati, manifesti vandalizzati: “Grazie ai simpaticoni, mi sono fatto una risata”

Vedere un manifesto elettorale strappato o pasticciato, lungo le strade, non è, purtroppo, cosa rara: in pochi, però, hanno la capacità di prendere il pur fastidioso atto vandalico con il giusto spirito, magari facendo anche dell’autoironia.

Tra questi c’è sicuramente Jonathan Lobati, sindaco di Lenna e candidato di Forza Italia in Regione Lombardia a sostegno di Attilio Fontana: transitando da Ponteranica, nella mattinata di venerdì 23 febbraio ha notato due manifesti della sua campagna con degli scarabocchi sul viso e con nome e slogan storpiati.

“Ci si può lamentare per i manifesti strappati, per quelli ricoperti ma come fai a prendertela con i simpaticoni che han fatto questo – ha scritto Lobati su Facebook -. Ringrazio davvero per la risata di gusto che mi avete regalato. Lo spirito del Bergamasco Doc è stato capito #votalobati #bergamascodoc #forzaitaliabergamo #elezioni2018 #cotecchino #territorio #ironia”.