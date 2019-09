Ikea ritira i marshmallow: “Topi nel sito di produzione”

Il gigante svedese Ikea comunica che sta procedendo al ritiro precauzionale e volontario, delle caramelle Marshmallow Godis Påskkyckling in confezioni da 100 grammi, con data di scadenza compresa tra il 23 ottobre 2018 e il 26 gennaio 2019.

Il motivo del richiamo sarebbe attribuibile ai topi che si sono introdotti nel sito di produzione e i prodotti potrebbero essere stati contaminati.

Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D’Agata, ricorda che la procedura di richiamo riguarda solo i lotti in questione. Sulla base delle conoscenze attuali, tutti gli altri prodotti Ikea non comportano alcun rischio per la salute