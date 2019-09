Il weekend alle porte e con lui sembra anche un peggioramento del tempo su Bergamo e la provincia. I dettagli li spiega Fulvio Piazza del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone atlantico in estensione fin oltre il Circolo Polare Artico determinerà nei prossimi giorni la discesa di aria decisamente fredda, sia dall’Artico sia dall’entroterra Russo-Siberiano, verso l’Europa orientale e il Mediterraneo centrale. Intanto, la struttura depressionaria presente sulle regioni centro-meridionali italiane, sospingerà corpi nuvolosi verso la nostra regione. Ci attendono quindi condizioni di instabilità atmosferica con possibili precipitazioni nevose anche a quote basse e a tratti sulle pianure meridionali della regione questa mattina, prima che il richiamo scroccale innalzi velocemente lo zero termico.

Sabato giornata interlocutoria con deboli precipitazioni al mattino e poi dalla serata.

Domenica è atteso l’arrivo vero e proprio della massa aria gelida di cui sopra. Ciò porterà un generale calo termico, che si farà più sentire nei primi giorni della prossima settimana, ma fenomenologia ancora da determinare con precisione. A domani con nuovi aggiornamenti.

Limitare il più possibile gli spostamenti in auto tra la Lombardia meridionale, l’Emilia e la Liguria dove sono previste nevicate anche moderate. Mettersi in viaggio solamente con gomme invernali o con catene a bordo.

Venerdì 23 febbraio 2018

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni si estenderanno da sud verso nord a partire dalla bassa pianura e dall’Appenino. Neve – generalmente sopra i 300 metri – ma a tratti sino in pianura a tratti fino a metà mattinata. Temporanea attenuazione o esaurimento delle precipitazioni nel pomeriggio con neve al di sopra dei 500-600 metri sul settore Alpino e Prealpino. Dalla serata nuove precipitazioni a partire dal settore meridionale della regione con neve al di sopra dei 600-800 metri su Alpi e Prealpi e dai 300-400 metri sul settore Appenninico;

Temperature: in pianura, minime stazionarie e generalmente comprese tra 1 e 3 °C; massime in calo e generalmente comprese tra 1 e 3 °C. Zero termico in risalita dai 400 metri sino ai 1200-1400 metri.

Sabato 24 febbraio 2018

Tempo Previsto: Cielo generalmente da nuvoloso a molto nuvoloso. Aperture in giornata in particolare sulle Alpi ma con successivo aumento della nuvolosità in serata. Sino al primo mattino precipitazioni deboli ed estese ad eccezione del settore Alpino e Prealpino centrale. Neve inizialmente al di sopra dei 500-600 sul settore Prealpino occidentale e localmente al si sotto in Appennino. Da metà mattina tendenza a cessazione a partire da NordEst. In serata possibili precipitazioni sul settore Alpino e Prealpino con neve a partire dai 500 metri

Temperature: in pianura, minime stazionari o in lieve aumento e generalmente comprese tra 1 e 4 °C; massime in aumento e generalmente comprese tra 5 e 7 °C. Zero termico alle 13 a 1400 metri circa

Domenica 25 febbraio 2018

Tempo Previsto: Cielo da molto nuvoloso a coperto. Precipitazioni per lo più di debole intensità più probabili sul settore Alpino e Prealpino e localmente sulla pianura limitrofa al Po. Neve possibile sino al piano. Deboli accumuli sui rilievi;

Temperature: in pianura, minime mattutine in diminuzione e generalmente comprese tra -1 e 2 °C; massime diurne in marcata diminuzione e generalmente comprese tra 0 e 2 °C. Dalla serata nuovo sensibile calo.