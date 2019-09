Fondazione Comunità Bergamasca: il 5 marzo i bandi 2018 per quasi 2 milioni

È prevista per il prossimo lunedì 5 marzo la pubblicazione dei nuovi bandi 2018 della Fondazione della Comunità Bergamasca, attraverso i quali verranno messi a disposizione del Terzo settore bergamasco 1.835.000 euro.

Oltre alla collaborazione con Fondazione Cariplo, vengono confermati anche per quest’anno le convenzioni e l’importo complessivo messo a disposizione dalla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Bergamo; anche la Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati per la Salute dei Fanciulli (FACES) riconferma la partnership e aumenta leggermente il suo impegno economico per il bando dedicato agli aspetti socio-educativi della cura dei minori, proposto in via sperimentale nel 2017.

Anche quest’anno la partecipazione avverrà tramite la presentazione online dei progetti coerentemente con argomento e caratteristiche dei 9 bandi proposti a favore di iniziative di utilità sociale in ambito sociale, culturale e ambientale.

A breve verrà data comunicazione delle date dei tre incontri di presentazione dei bandi, in modo da poter procedere con facilità alla compilazione dei modelli e alla presentazione dei progetti. La Fondazione rimane a disposizione per consulenza su aspetti specifici e problematiche individuali.