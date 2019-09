Cooperazione, impresa, sociale: la campagna di Matteo Rossi

Dal confronto sulle politiche sociali in città con l’assessore Carla Marchesi a quello sull’impresa e la formazione con Michela Tintori. Matteo Rossi, presidente della Provincia di Bergamo e candidato alle regionali lombarde per il Partito democratico, intensifica gli appuntamenti in quello che è l’ultimo weekend di campagna visto che poi sabato prossimo ci sarà il silenzio elettorale.

Ecco gli eventi in programma.

Sabato 24

ore 9 presenza al mercato di Lovere

ore 11 incontro con la Cooperativa Sottosopra di Parre

ore 15 gazebo informativo a Bonate Sopra in via San Francesco

ore 18 incontro con i comitati contro la Pedemontana a Grignano, sala civica di via Resistenza

ore 20 cena elettorale ad Arzago

Domenica 25

ore 9 gazebo informativo a Levate

ore 10 gazebo informativo a Verdello

ore 11 incontro con gli amministratori di Boltiere

ore 17.30 a Treviglio, sala civica Marinai d’Italia, per incontrare le aziende agricole

ore 19 cena elettorale a Bergamo presso il ristorante “La Carbonella”

Lunedi 26

ore 18 confronto-aperitivo sulle politiche sociali insieme all’assessore Carla Marchesi presso il circolo “In Dis-parte” di via Madonna della neve n:3

ore 21 confronto con le realtà dell’impresa e della formazione del territorio insieme a Michela Tintori presso la sala civica di Calepio

Martedì 27

ore 17 incontro con la cooperazione sociale presso la Comunità Ruah

ore 21 dibattito con le diverse forze politiche presso l’auditorium di Orio al serio