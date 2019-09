Con la Legge di Bilancio 2018 è stato generalizzato l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano. Rientrano nell’obbligo anche le operazioni verso i privati.

Lo Studio Berta Nembrini Colombini e Associati, con la partecipazione del partner tecnologico Ecosystem, ha ritenuto importante incontrare i propri clienti in Fiera a Bergamo in due mezze giornate suddivise tra giovedì 22 febbraio e venerdì 23 febbraio 2018 per illustrare le novità che li vedranno coinvolti per tutti dal 2019, per molti già da luglio 2018.

Si è voluta porre l’attenzione sul cambiamento epocale, culturale e sociale che porta con sé l’avvento della fatturazione elettronica. Quest’ultima andrà a modificare la realtà quotidiana all’interno delle strutture aziendali, bisognerà approcciarsi e prepararsi sempre più ad una larga diffusione della digitalizzazione che coinvolgerà con il tempo molteplici operazioni aziendali/amministrative/produttive.

La fatturazione elettronica è stata introdotta con direttive comunitarie e di conseguenza recepita in Italia, nonostante possa essere un adempimento che spaventa al primo approccio, in futuro se ne potranno trarre molteplici benefici: riduzione di costi aziendali/amministrativi, vantaggi ambientali, lotta all’evasione fiscale e incremento del gettito iva, semplificazioni dell’intero comparto iva.

Gli incontri, presentati da Giorgio Berta, hanno visto la partecipazione tra i relatori di Carmen Napoletano, Valentina Bonomi, Eleonora Fornari per la parte seguita dallo Studio Berta Nembrini Colombini e Associati, di Gabriele Pezzotti e di Andrea Venturelli per la parte gestita da Ecosystem.