Cavernago, getta l’immondizia in un cestino comunale: multa da 150 euro

A Cavernago la lotta all’abbandono dei rifiuti si fa sempre più serrata e questa volta l’aiuto arriva direttamente dai cittadini. E’ successo pochi giorni fa, con un cavernaghese che è stato pizzicato a scaricare sacchi dell’immondizia all’altezza di un cestino comunale. Una residente, notata la scena, ha immediatamente allertato l’amministrazione e gli enti competenti i quali, tramite l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza, sono risaliti al proprietario della vettura con cui è stata trasportata l’immondizia.

“Una nostra concittadina ha notato questa automobile parcheggiata in mezzo alla strada, con il guidatore che scaricava indisturbato l’immondizia – spiega il sindaco di Cavernago Giuseppe Togni – ci ha prontamente avvertiti della situazione e grazie a lei e agli occhi elettronici delle telecamere siamo risaliti al responsabile a cui abbiamo comminato una multa di 150 euro.”

Soddisfazione da parte del primo cittadino, che solo poche settimane fa aveva denunciato un fatto analogo avvenuto in zona industriale, con i colpevoli rintracciati grazie al ritrovamento della corrispondenza e relativi nominativi tra la spazzatura (nella foto). In quel caso la multa fu di ben 450 euro. In seguito a questo fatto il primo cittadino ribadito il pugno duro dell’amministrazione verso ci scarica in modo abusivo affermando che a Cavernago “chi sgarra paga”.

A quando pare non si è trattata solo di una boutade, dato che anche questa volta sono stati presi provvedimenti severi contro chi ha commesso l’ennesimo gesto di inciviltà, con il borgomastro cavernaghese che ha tenuto però sottolineare l’importanza della collaborazione coi cittadini: “In questo caso la segnalazione è arrivata da un privato, si tratta di una cosa davvero molto positiva perchè significa che il messaggio che bisogna fare fronte comune contro questi incivili sta arrivando. I fatti parlano e mostrare a questi furbetti che sono facilmente rintracciabili, anche grazie all’aiuto dei cittadini, è in bel deterrente.”