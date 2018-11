Carla Rocca (Pd): “La mia battaglia per l’ambiente, tema sottovalutato”

Carla Rocca, sindaca di Solza dal 2006 e candidata alle regionali con il Pd, è intervenuta a Bergamonews a pochi giorni di distanza dal voto del prossimo 4 marzo. Tra le altre cose, ha parlato delle priorità del suo programma. Una in particolare, l’ambiente: “La nostra regione è uno dei luoghi più inquinati d’Europa – ha commentato in diretta Facebook -. Quella dell’inquinamento dell’aria, specialmente nella Pianura Padana, è una realtà poco conosciuta e riscontro purtroppo una sottovalutazione generale dell’argomento. È giusto che le persone siano consapevoli – conclude la Rocca -. Chi ha governato in questi anni non ha affrontato minimamente il problema”.