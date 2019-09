“Caccia in cucina”: in 17 ristoranti la rassegna dedicata alla selvaggina

Dal 26 febbraio al 25 marzo torna ‘Caccia in cucina’ , la rassegna gastronomica dedicata alle carni selvatiche. La manifestazione è promossa da Ascom Bergamo Gruppo Ristoratori in collaborazione con Anuum e ha l’obiettivo di recuperare la tradizione gastronomica venatoria. Per un mese 17 tra ristoranti, osterie e trattorie sparsi tra la città e la provincia caratterizzeranno la loro proposta in carta con piatti di selvaggina.

Quella del 2018 è la sedicesima edizione, un traguardo che fa capire come l’evento sia ormai un appuntamento consolidato e apprezzato sia dai ristoratori che dal pubblico. In Bergamasca la tradizione venatoria è radicata e i piatti di cacciagione continuano ad essere apprezzati, anche dai giovani.

I ristoranti aderenti

Città

Ol Giopì e la Margì

via Borgo Palazzo 27 – Bergamo

tel. 035 242366

info@giopimargi.eu

chiuso lunedì e domenica sera

Taverna Valtellinese

via G. Tiraboschi 57 – Bergamo

tel. 035 243331

tavernavaltellinese@gmail.com

chiuso lunedì a pranzo

Provincia

Albergo Ristorante Piazzatorre

via Centro 21 – Piazzatorre

tel. 0345 85033

info@albergopiazzatorre.it

chiuso martedì e mercoledì

Bellavista

via Gargarino 23 – Riva di Solto

tel. 035 986034

renatonegrinelli@libero.it

Cadei

via Roma 9 – Villongo

tel. 035 927565

ristorantecadei@gmail.com

chiuso le sere di lunedì e martedì

Corona

via San Rocco 8 – Branzi

tel. 0345 71042

hotelcorona@valbrembanaweb.com

chiuso martedì e mercoledì

Da Gianni

via Tiolo 37 – Zogno

tel. 0345 91093

hotel@albergodagianni.com

chiuso lunedì

Da Pacio

via G. Verdi 21 – Spinone al Lago

tel. 035 810037

info@ristorantedapacio.it

chiuso le sere di martedì e mercoledì

Drago

via Roma 520 – Oltre il Colle

tel. 0345 95006

mlmeda@virgilio.it

chiuso lunedì

Hotel Ristorante K2

località Prati Moletti 1 – Gaverina Terme

tel. 035 814262

info@albergoristorantek2.com

chiuso lunedì

Isola Zio Bruno

via Serio 24 – Albino

tel. 035 751687

info@ristoranteisolaziobruno.com

chiuso lunedì

Locanda della Corte

via Mazzini 72 – Alzano Lombardo

tel. 035 513007

info@locandadellacorte.it

aperto da martedì a sabato la sera

domenica a pranzo – lunedì chiuso

Quadrifoglio

via D. Alighieri 780

Urgnano – Fraz. Basella

tel. 035 894696

info@hotelquadrifoglio.it

Tandy

via 8 marzo 15 – Ponteranica

tel. 333 1744516

tandyristorante@gmail.com

chiuso mercoledì

Trattoria Bolognini

via Divisione Alpina Tridentina 11 – Mapello

tel. 035 908173

info@trattoriabolognini.it

chiuso martedì

Trattoria del Brugo

località Burro snc – Alzano Lombardo

tel. 327 1503032

info@trattoriadelbrugo.it

chiuso lunedì, martedì e mercoledì

(chiusi per ferie dal giovedì 1 marzo a domenica 4 marzo)

Trattoria la Tavernetta

via Pregaroldi 16/B – Bracca

tel. 0345 97172

tratt.latavernetta@alice.it

chiuso lunedì