Brembo celebra i vent’anni della fonderia di Mapello e il 100 milionesimo disco in ghisa

Il Gruppo Brembo ha celebrato in questi giorni il raggiungimento di un importante obiettivo industriale in Italia, i primi 20 anni della storica fonderia di ghisa di Mapello, con la produzione del 100milionesimo disco freno in ghisa.

Il sito, che comprende anche la più recente fonderia di alluminio e l’impianto di lavorazione dei dischi freno, è stato rilevato da Brembo a metà degli anni ’90, chiuso per un anno per lavori di ammodernamento, ha iniziato la produzione agli inizi del 1998.

Alberto Bombassei, presidente Brembo, ha voluto festeggiare con i dipendenti del sito produttivo questo importante traguardo, durante una cerimonia avvenuta venerdì in fonderia. Nel suo intervento il presidente ha ricordato la prima colata del 1998, quando la capacità fusoria di Mapello arrivava appena a 30.000 tonnellate di ghisa, dedicate unicamente a prodotti destinati al mercato del ricambio. Bombassei ha poi proseguito sottolineando l’importanza di questo stabilimento, che “ha avuto funzione di apripista, rappresentando un vero punto di partenza, una preziosa fonte di know-how per tutte le fonderie che abbiamo costruito in questi 20 anni. Qui si sono formati i ragazzi che fanno parte del nostro gruppo di esperti che ha curato e che cura con successo la realizzazione e l’avvio delle “sorelle” di Mapello nel mondo”.





Per mantenere costantemente aggiornata questa fonderia sono stati necessari grandi investimenti in strutture e processi, in formazione del personale e nella salvaguardia dell’ambiente. Alcuni esempi ne sono il bio-filtro e il rimodernamento di alcune linee di produzione. Investimenti che proseguono e che continueranno nel futuro.