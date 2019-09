“Atti inqualificabili e inaccettabili”. Così li definisce il sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali: “Nei giorni scorsi nell’area di sgambatura cani di via Volta, qualcuno a pensato bene di ‘concimare’ il prato con i sacchetti contenenti le deiezioni canine che si trovavano nel cestino – scrive il sindaco su Facebook -. Quasi sicuramente, gli stessi autori hanno anche posizionato esche per topi con seri rischi per i cani che la frequentano”.

L’area è stata ora bonificata, eliminando i possibili pericoli per i cani. “Se verranno individuati gli autori, senza indugio, saranno perseguiti a termini di legge con l’avvio del procedimento penale da parte della Polizia Locale per i reati connessi al maltrattamento degli animali – conclude il post del primo cittadino -. Chi avesse notizie sui possibili autori può contattare la Polizia Locale allo 035.4996027”.