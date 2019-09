Batshuayi denuncia cori razzisti: “Ora divertitevi a guardare la coppa in tv”

Tagliente sul campo e anche fuori: Michy Batshuayi ha fatto girare la testa ai difensori atalantini nell'andata dei sedicesimi di finale al Signal Iduna Park, con una doppietta che ha spianato la strada al Borussia Dortmund verso il passaggio del turno e al Mapei Stadium era l'uomo più temuto, dai giocatori e dai tifosi.

Al termine della partita di ritorno, però, l'attaccante belga in prestito dal Chelsea ha mosso un'accusa durissima ai sostenitori atalantini: "Nel 2018 ci sono ancora ululati razzisti negli stadi? - ha scritto sul proprio profilo twitter - Spero vi divertiate a guardare il resto dell'Europa League in tv mentre noi andiamo avanti".

2018 and still racists monkey noises in the stands ... really ?! ??‍♂️ hope you have fun watching the rest of @EuropaLeague on TV while we are through ??? #SayNoToRacism #GoWatchBlackPanther ✌?

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 22 febbraio 2018