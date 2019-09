Assemblea nazionale della Federazione italiana venditori su area pubblica

In vista delle imminenti elezioni, Fiva- Federazione Italiana Venditori su Area pubblica ha organizzato un’assemblea nazionale per esporre le proprie proposte e per incidere nelle scelte politico-economiche della prossima legislatura. L’appuntamento è domenica 25 febbraio a Milano, in Fiera a Milano Congressi (Sala Silver), Gattamelata Gate, ingresso 14. L’inizio dei lavori è previsto alle 10.30.

La Federazione provinciale aderente ad Ascom Confcommercio Bergamo invita tutti gli associati a prendervi parte e per agevolare la partecipazione mette a disposizione di tutti i soci e sostenitori il servizio transfer, con pullman in partenza alle 9 dalla sede cittadina di via Borgo Palazzo, 137. Il rientro è previsto per le 13.30. La partecipazione è gratuita e le spese di trasporto sono a carico dell’associazione. “E’ importante partecipare all’assemblea per fare valere le ragioni di tutti noi ambulanti – sottolinea il presidente provinciale Fiva, Mauro Dolci -. Le nostre istanze saranno raccolte in un documento che sarà consegnato a chi avrà l’incarico di governare il Paese e la nostra Regione”. L’assegnazione dei posteggi resta la questione prioritaria per la categoria : “Il Decreto Milleproroghe ci mette in difficoltà – continua Dolci -. Le limitazioni imposte ai posteggi e la ridiscussione dell’intesa Stato – Regioni per la loro assegnazione alla luce della Bolkestein sono i principali nodi da sciogliere”.

L’incontro è aperto ai soci, alle loro famiglie e ai sostenitori. E’ necessario confermare la propria adesione per organizzare il trasferimento in pullman (info: 035.4120304).