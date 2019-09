Via San Giorgio, altro arresto per spaccio: Polizia Locale in borghese ferma 36enne

Un altro arresto da parte della Polizia Locale nella zona “calda” della città per quello che riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti, tra via Quarenghi e via San Giorgio.

Nella tarda mattinata di mercoledì, poco dopo le 13, gli agenti appartenenti al Nucleo di Sicurezza Urbana del Comando di via Coghetti, hanno fermato B.H., trentaseienne senza fissa dimora e con precedenti penali.

Gli agenti, in servizio in borghese, lo hanno colto in flagranza mentre cedeva hashish a un ragazzo residente in provincia di Bergamo, M.F., di 25 anni. Oltre a qualche grammo di hashish, all’uomo sono stati sequestrati 80 euro in contanti e due telefoni cellulari.

B.H. è stato poi deferito all’Autorità Giudiziaria.