Tenax Bergamasca Scherma tra risultati e letteratura

In un momento di preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali, le spadiste bergamasche hanno preso parte al trofeo Rossini di Cremona. Nella categoria open ha brillato Matilde Bettinaglio che si è classificata in settima posizione sconfiggendo, nell’assalto decisivo per accedere alle prime otto, la compagna di società Luna Maggio (9°) con il punteggio 15 13. Stesso amaro destino per Sara Della Cioppa (14°): fermata a un passo dalle prime otto dall’esperta Ilaria Galli (Club Scherma Legnano) per una sola stoccata.





(Foto: Matilde Bettinaglio durante la premiazione).

A Roma si è tenuta la 4° Prova Nazionale Master alle 6 armi; in categoria 3 si è classificato al 12° posto Paolo D’Arcangelo che con questa prestazione si mantiene saldo al 6° posto nel ranking Nazionale di categoria e sale in 2° posizione nel ranking di coppia Italia. Infine una splendida notizia arriva dall’ex fiorettista della Tenax Bergamasca Scherma Davide Ferrario, attualmente militante nella categoria master. Lo storico schermidore, regista orobico ha scritto il libro “Scherma, schermo. Il regista dietro la maschera” , che verrà presentato a Bergamo alla libreria Incrocio Quarenghi il 10 marzo.





(Foto: la copertina del libro di Davide Ferrario).