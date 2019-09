Spaccio di droga, altri due arresti a Covo: sono 60 da inizio anno nella Bassa

Nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio a Covo è scattata un’altra operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio nel territorio della Bassa Bergamasca.

A seguito delle ripetute segnalazioni di spaccio riguardanti l’area sensibile posta sotto il cavalcavia dell’A35 “Bre-Be-Mi”, nei Comuni a cavallo tra Barbata e Covo, i militari della Stazione di Romano di Lombardia hanno eseguito un blitz riuscendo così ad arrestare due magrebini, rispettivamente di 21 e 32anni, entrambi clandestini.

I due stavano spacciando cocaina ed eroina a diversi giovani della zona, ma provenienti anche dalla provincia di Brescia. Il continuo via vai, ad ogni ora del giorno, da tempo era monitorato dagli investigatori dell’Arma che, mercoledì, hanno quindi proceduto al fermo di clienti e spacciatori. Diversi, infatti, i giovani e giovanissimi tossicodipendenti segnalati amministrativamente, quali assuntori di droga, alle rispettive Prefetture di residenza.

In tutto i Carabinieri hanno recuperato circa mezzo etto di droga, tra cocaina ed eroina, già suddivisa in dosi, nonché denaro contante per diverse centinaia di euro e materiale idoneo per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. I due marocchini hanno anche cercato di opporti al relativo arresto, aggredendo infatti due Carabinieri, che riporteranno rispettivamente 10 e 7 giorni di prognosi in conseguenza delle lesioni riportate.

I due clandestini sono stati quindi arrestati in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, nonché per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Su disposizione del Pubblico ministero di turno, in mattinata, si svolgerà la relativa udienza di convalida per direttissima davanti al Tribunale di Bergamo.

Con questi due ultimi arresti, salgono a quasi 60 gli arresti complessivamente già compiuti dall’inizio del 2018 dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio, più di uno al giorno, in crescita quindi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un segnale concreto, questo, circa l’intensa attività di contrasto al crimine da parte dei militari della Bassa Bergamasca a tutela del territorio e delle relative Comunità.