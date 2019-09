Quando arriverà il gran freddo annunciato in pompa magna dai meteorologi? Vediamo cosa ne dice Gabriele Galastro del Centro Meteo Italiano.

ANALISI GENERALE

Tra giovedì e sabato, grazie alla risalita di una zona di bassa pressione dal mar Tirreno verso il Nord-Italia, sulla Lombardia saranno possibili precipitazioni e qualche nevicata a quote basse. Da domenica e per la prossima settimana sempre più probabile l’arrivo di una forte irruzione di aria artica continentale nel Nord-Italia con un marcato calo termico.

Giovedì 22 febbraio 2018

Tempo Previsto: Tra la notte ed il mattino cieli nuvolosi o coperti su tutta la regione con pioviggini intervallate da momenti più asciutti sulla pianura occidentale mentre su quella orientale piogge deboli localmente moderate con possibili episodi di pioggia mista a neve o neve bagnata su Mantovano,Cremonese,Bresciano e Lodigiano; su Alpi e Prealpi assenza di fenomeni.

Nel pomeriggio pioviggini con pause asciutte sui settori della pianura occidentale mentre nella pianura centro-orientale piogge deboli localmente moderate intermittenti; nell’ Oltrepò Pavese centro-orientale e nelle Prealpi Occidentali,Bergamasche,Bresciane e Gardesane possibili deboli nevicate con quota neve sopra i 400/500 metri mentre nelle Alpi fenomeni assenti. In serata pioviggini sulla pianura occidentale, piogge deboli sulla pianura orientale mentre nelle Alpi e Prealpi tempo asciutto.

Temperature: Temperature minime comprese tra 0/+3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, temperature massime comprese tra +3/+6°C.

Venerdì 23 febbraio 2018

Tempo Previsto: Tra la notte ed il mattino deboli precipitazioni a tratti moderate sulla pianura centro-orientale mentre sulla pianura occidentale locali pioviggini ma con tempo generalmente asciutto, durante le fasi più intense delle precipitazioni non è esclusa a tratti e localmente una possibile pioggia mista a neve sempre nei settori pianeggianti; sulle Prealpi ed Oltrepò Pavese centro-orientale deboli nevicate sopra i 300/400 metri mentre nelle Alpi precipitazioni assenti.

Nel pomeriggio cessazione dei fenomeni sulla pianura centro-occidentale mentre su quella orientale saranno ancora possibili deboli precipitazioni intermittenti, sulle Prealpi deboli nevicate in attenuazione mentre nelle Alpi assenza di fenomeni.

Dalla serata piogge deboli e localmente moderate su tutta la pianura, durante le fasi più intense delle precipitazioni non è esclusa a tratti e localmente una possibile pioggia mista a neve sempre nei settori pianeggianti, mentre nelle Alpi e Prealpi attenuazione dei fenomeni.

Temperature: Temperature minime comprese tra +1/+2°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, temperature massime comprese tra +3/+4°C.

Sabato 24 febbraio 2018

Tempo Previsto: Tra la notte ed il mattino sulla pianura occidentale precipitazioni moderate mentre su quella orientale precipitazioni deboli; nelle Prealpi cieli nuvolosi senza precipitazioni, sulle Alpi cieli poco nuvolosi.

Tra il pomeriggio e la serata cieli nuvolosi o con nubi sparse su tutta la regione senza precipitazioni.

Temperature: Temperature minime comprese tra +1/+3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, temperature massime comprese tra +5/+8°C.