Short track, ancora Arianna Fontana: è di bronzo sui 1000 metri

Tre volte Arianna: è questa la notizia più lieta che giunge da Pyeonchang nella giornata di giovedì 22 febbraio. La Fontana ha vinto la medaglia di bronzo nella gara dei 1000 metri di short track, portando l’Italia a quota 10 nel medagliere di questa edizione dei Giochi Olimpici.

La valtellinese ha chiuso al terzo posto la propria finale dopo aver attuato una rimonta negli ultimi tre giri di gara, quando ha sfoderato il proprio attacco. Complice il contatto fra le coreane Choi e Shim, Arianna è riuscita a risalire sino al terzo posto, dietro soltanto alla sorprendente olandese Suzanne Schulting ed alla canadese Kim Boutin.

Per la pattinatrice di Berbenno di Valtellina si tratta della terza medaglia in questa Olimpiade, l’ottava in carriera, risultato che le permette di diventare la quinta atleta più medagliata in Italia di tutti i tempi.

(Foto Coni)