Schianto a Vaiano Cremasco: grave un 30enne di Treviglio

Il ragazzo viaggiava su una Citroen C3 che, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta.

Un gravissimo incidente ha coinvolto, nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 febbraio, un automobilista bergamasco a Vaiano Cremasco, in provincia di Crema. Si tratta di un ragazzo di 30 anni di Treviglio che a bordo di una Citroen C3 stava percorrendo via dell’Industria: all’improvviso, in corrispondenza del civico 4, il giovane avrebbe perso il controllo della propria vettura, invadendo la corsia opposta di schiantandosi contro una Jeep che sopraggiungeva in direzione opposta e alla cui guida c’era un cittadino cremasco. Immediato l’intervento sul posto di un’automedica e di un’ambulanza che hanno soccorso il 30enne prima che fosse trasportato in codice rosso all’ospedale di Crema: fondamentale anche l’ausilio dei vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere della sua auto. Sul posto, per i rilievi del caso, anche la polizia stradale di Crema. © Riproduzione riservata