Proposta choc di Trump per evitare le stragi scolastiche: armiamo i prof

Donald Trump ha promesso controlli più severi sui controlli per i proprietari di armi, ed è apparso disposto a considerate anche l’ipotesi di armare gli insegnanti – appositamente formati – per evitare che si ripeta un altro massacro a scuola: questo è emerso durante l’incontro tra il presidente americano e un gruppo di studenti sopravvissuti alla strage di san Valentino nel liceo di Parkland in Florida, quando un ex studente espulso ha ucciso 17 ragazzi.

Trump ha annunciato che intende “esaminare con attenzione la possibilità di armare i prof. Capisco che è un’ipotesi controversa, ma siamo qui per ascoltare”, ha detto il presidente Usa durante una lunga ‘sessione di ascolto’ alla Casa Bianca a cui hanno partecipato anche genitori delle vittime e docenti.

L’idea non sembra aver accolto il favore dei genitori e degli studenti e nemmeno di una fetta della stampa statunitense.