Primi fiocchi in provincia: nevica sulle valli, in città solo tanto freddo

Era prevista, annunciata da giorni. Ed è arrivata puntuale. La neve ha fatto capolino sulla provincia di Bergamo nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio.

Solo in provincia, però: la neve, per lo più mista ad acqua, è caduta sulla Val Seriana, sulla Val Serina e sulla Valle Brembana a partire dalle 15, dopo una giornata di grande freddo.

In città potrebbe cadere, leggermente, nella notte. Finora non s’è vista: a Bergamo, però, il gelo s’è fatto sentire eccome, con le temperature che non si sono mai alzate sopra i 4-5 gradi anche nelle ore di luce.

Per far fronte a neve e gelo Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia hanno attivato i “Piani neve e Gelo”.





La neve, come detto, è arrivata sulle valli bergamasche, ma non sta causando alcun tipo di disagio: come si può vedere nelle foto inviate dai nostri lettori (nella foto in alto siamo a Selvino, quella appena sopra a Colzate) la situazione è sotto controllo.