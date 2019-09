“Più treni, meno carri bestiame”: Dario Violi e il M5S nelle stazioni lombarde

“Più treni, meno carri bestiame”, è lo slogan del volantino che attivisti e militanti del M5S distribuiranno nelle stazioni lombarde e ai banchetti da qui alla chiusura della campagna elettorale.

Nel volantino si legge: “Solo il Movimento 5 Stelle denuncia da anni i mancati controlli, le irregolarità e la mancanza di trasparenza nella gestione. Non possiamo lasciare l’incolumità dei pendolari lombardi in mano a questi incompetenti che pensano solo a prendersi premi in denaro totalmente immeritati. Devono andare a casa tutti. E senza un euro di buona uscita”.

Il candidato presidente della Lombardia del M5S Dario Violi spiega: “Vogliamo denunciare e contestare la gestione pietosa Trenord delle nostre ferrovie. I nostri treni viaggiano senza manutenzione, i lavoratori sono costretti a turni massacranti e l’azienda premia i manager con milioni di euro. La nostra mobilitazione vuole sostenere i pendolari tormentati da soppressioni, sovraffollamento e ritardi e racconterà ai lombardi la realtà: il centro-destra ha smantellato il nostro trasporto pubblico “.