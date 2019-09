In un’inchiesta esclusiva (leggi qui l’integrale) il quotidiano economico (e non solo) Business Insider Italia mostra un report di un’ispezione in cui l’Agenzia nazionale e per la sicurezza delle Ferrovie nell’ottobre 2017 lanciò l’allarme sulla situazione dei binari nel tratto del deragliamento del treno a Pioltello che è costato la vita a tre persone.

Tutto ha inizio quando i riflettori della cronaca si accendono sul convoglio Trenord 10452 Treviglio-Milano, deragliato a Pioltello il 25 gennaio scorso. Un incidente ferroviario che costa la vita a tre passeggere e il ferimento di altre 46 persone.

A ben guardare i fari della cronaca spaziano, vanno oltre quel deragliamento e fanno luce scoprendo che il convoglio Trenord 10452 Treviglio-Milano non è stato l’unico treno di quella tratta ad aver avuto dei problemi.

Pochi mesi prima, l’11 ottobre 2017, il regionale 10461 in servizio da Cremona a Treviglio veniva rispedito in manutenzione perché presentava “sfaccettatura grave ruota con limitazione a 80 km/h» e perché sulle ruote di alcune carrozze erano state «riscontrate sfaccettature e cavità fuori tolleranza”. Un’anomalia che aveva spinto il Capo tecnico dell’impianto di manutenzione di Cremona a ordinarne “l’inoltro presso l’impianto di manutenzione di Fiorenza”, obbligandolo a rispettare stretti limiti di velocità. Una prassi corretta. Tutto ciò che accadrà successivamente, invece, non lo sarà.

Sì, perché Trenord ometterà di espletare alcuni passaggi obbligatori per legge. Il più importante dei quali è che non procederà “all’identificazione delle cause che hanno originato le sfaccettature delle ruote per l’attuazione di attività di sicurezza onde evitare la ripetizione dell’anomalia”. Più chiaramente: non tenterà di capire perché le ruote di quel treno erano così mal ridotte. Meno di tre mesi dopo, avverrà Pioltello.

È una delle tante omissioni che emergono durante l’audit 17.01/A.13 effettuato da Ansf, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, l’ente preposto a controllare che le società ferroviarie rispettino le procedure di sicurezza, tra il 16 e il 20 ottobre 2017 su Trenord. Nel documento riservatissimo sono elencati dieci rilievi che vanno dal mancato “rispetto delle scadenze manutentive non sistematicamente garantito”, alle “carenze nella gestione del personale, con particolare riferimento al contesto regolamentare sul carico del lavoro”, all’”analisi dei rischi ed il registro dei pericoli incompleti e non aggiornati al seguito di alcuni eventi pericolosi ed incidenti accorsi”.

Emergono così le denunce sui fornitori manutentivi esterni, programmati ma mai effettuati, i documenti sulla gestione della sicurezza “non sempre facilmente disponibili” con “il personale che incontra difficoltà nel reperimento di quelli di propria pertinenza”.

Nell’elenco anche cinque incidenti o gravi malfunzionamenti non comunicati all’autorità entro le 24 ore previste dalla legge; carenze nella pianificazione ed erogazione della formazione al personale. Infine, nel terzo trimestre del 2017, ben 18 tra veicoli (cioè carrozze) e treni hanno effettuato servizio pur avendo superato “i limiti di percorrenza” delle scadenze chilometriche di manutenzione.

È così che l’11 ottobre 2017 il regionale 10461 Treviglio-Cremona veniva mandato in manutenzione perché presentava “sfaccettatura grave ruota con limitazione a 80 km/h” e perché erano state “riscontrate sfaccettature e cavità fuori tolleranza”. Per questo il convoglio, su ordine del Capo tecnico dell’impianto di manutenzione di Cremona, ne ordinava “l’inoltro presso l’impianto di manutenzione di Fiorenza”, obbligandolo a rispettare stretti limiti di velocità. La manutenzione è stata effettuata, ma per gli ispettori Ansf Trenord avrebbe omesso alcuni passaggi obbligatori.

La mancata manutenzione

Trenord, azienda controllata dal Pirellone ossia da Regione Lombardia, ha fatto circolare per almeno tre mesi 18 tra carrozze e treni privi della necessaria manutenzione: “Dall’analisi del 3° trimestre 2017 relativa al superamento delle scadenze chilometriche di manutenzione dei veicoli dell’impresa (…) sono risultati superati i limiti di percorrenza per 18 veicoli o complessi“, si legge nel report.

È come se Alitalia per tre mesi avesse fatto volare 18 aerei non revisionati, una violazione che le sarebbe costata la sospensione della licenza di volo.

E anche quando la manutenzione si fa, essa presenta preoccupanti limiti. Come accaduto per esempio per il veicolo 508326394485, che dal 26/5/2017 al 12/08/2017 ha circolato “con il freno isolato nonostante in data 03/07/2017 fosse stata svolta attività manutentiva”. A maggio si scopre un guasto al freno della carrozza che comunque continua a prestare servizio; il 3 luglio viene mandata in manutenzione dalla quale esce con l’abilitazione a circolare, anche se il freno non viene riparato. Si arriva così all’8 agosto, quando la vettura rientra in officina e finalmente viene aggiustata. Per Ansf tutto ciò non va affatto bene.

Secondo l’Agenzia, poi, non va certo meglio quando la manutenzione viene fatta da società esterne, visto che Trenord non esegue quegli audit che è tenuta a effettuare sui propri fornitori.

Trenord non controlla i suoi fornitori e quelle poche volte che lo fa, sbaglia, rendendo i controlli inutili.

Se la manutenzione piange, di certo la gestione del personale non ride, visto che i lavoratori fanno una valanga di straordinari e non rispettano i turni di riposo. E, ricordiamo, un macchinista deve essere sempre al 100% delle proprie capacità visto che ha la responsabilità di centinaia di pendolari. Nella società di piazzale Cadorna gli straordinari si sprecano, come si legge nel rapporto: “Si è riscontrato che 337 agenti (condotta ed accompagnamento treni) nell’arco dell’anno 2016 hanno superato in maniera significativa il limite massimo di 250 ore di lavoro straordinario annuo previsto dall’art. 18 del CCNL (…) e non c’è evidenza di analisi delle cause delle anomalie e di azioni correttive adottate ad evitarne la reiterazione”.

GORI: CHE COSA RISPONDE L’ASSESSORE REGIONALE SORTE?

“Oggi la stampa pubblica estratti di un documento dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria dal quale emergono rilievi gravi sul controllo dei rischi, la gestione della manutenzione, la sicurezza – scrive in una nota Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e candidato a presidente della Regione Lombardia –. Io dico che i cittadini lombardi hanno diritto di sapere subito e in modo preciso come stanno le cose. Che cosa risponde l’assessore Sorte? Il quale, pur ancora per pochi giorni, ha la responsabilità politica di tutto ciò? È necessario si faccia chiarezza e si diano agli utenti spiegazioni chiare, e che, nel caso, si agisca senza indugi per riportare la situazione alla normalità, nell’interesse dei pendolari”.

Anche il candidato presidente del M5S per la Regione Lombardia, Dario Violi ha avuto parole dure contro Trenord.

LA REPLICA DI TRENORD: NESSUN LEGAME TRA RILIEVI ANSF E INCIDENTE PIOLTELLO

“In merito alle notizie di stampa pubblicate nella mattina di giovedì 22 febbraio, Trenord precisa in una nota che:

1. Non v’è alcuna correlazione tra l’incidente di Pioltello e l’audit svolto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, tra il 16 e il 20 ottobre 2017. Così come è stato già chiarito, il treno coinvolto nell’incidente era stato sottoposto a tutte le manutenzioni previste e l’equipaggio operava nel totale rispetto della normativa del lavoro e dell’esercizio ferroviario.

2. ANSF esegue periodicamente audit presso tutte le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura. In questo contesto, ha chiesto a Trenord di formulare e trasmettere entro il 28 febbraio 2018 un dettagliato piano di intervento. Trenord ha già ottemperato. Ogni tentativo di collegare i due eventi è falso e strumentale. L’azienda si è già tutelata nelle sedi giudiziarie competenti”.