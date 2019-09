Aria di festa in casa Brebemi: nella giornata di giovedì 22 febbraio sono state inaugurate ufficialmente all’altezza di Caravaggio le aree di Servizio denominate Adda Nord e Adda Sud.

Alla presenza dei vertici di Brebemi, primo tra tutti il presidente Francesco Bettoni, e delle aziende e delle istituzioni che hanno partecipato alla realizzazione del progetto sono stati inaugurati i due spazi di sosta, già operativi dallo scorso 20 dicembre.

di 82 Galleria fotografica Nuove aree di servizio sulla Brebemi









Diverse le personalità che hanno tenuto a presenziare a questo importante evento, legato a questi due nuovi spazi che permetteranno agli automobilisti di sostare e usufruire dei servizi di ristoro forniti da Autogrill e Chef Express – che presentano anche un’offerta di prodotti tipici del territorio – e di rifornirsi di benzina, grazie alla fornitura di carburante gestita da Socogas e da Q8, con cui i distributori sono riconoscibili dal brand.

“L’apertura di queste due aree di sosta è estremamente importante – afferma Francesco Bettoni, presidente di Brebemi – primo perchè è stato assunto del personale locale e secondo perchè queste due aree rappresentano volani per la promozione di prodotti tipici del territorio – e sui benefici che Brebemi ha portato alla Bassa bergamasca aggiunge – il nostro obiettivo è quello di contribuire a creare investimenti su questo territorio. Già sei o sette grandi aziende hanno pubblicizzato che stanno realizzando opere importanti che daranno lavoro a migliaia di dipendenti e vorremmo continuare su questo fronte ed essere veramente il polo di riferimento per la crescita e lo sviluppo del territorio, non solo sotto il profilo economico ma anche sociale e culturale”.

“Brebemi è un’autostrada che cresce e che riparte insieme con la Lombardia e con l’Italia – aggiunge invece Mauro Parolini, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia – aperta in un periodo di crisi, sta crescendo come infrastrutturazione, grazie all’interconnessione con le autostrade e con i servizi anche per via dell’apertura di queste nuove aree di sosta. Si tratta di una struttura utilissima per la zona che collega Milano con Brescia, che prima era carente di viabilità”.

La realizzazione di questo prospetto è stato molto lungo e complesso, con l’inaugurazione della nuova A35 che era avvenuta con le due aree ancora spoglie e prive di servizi. Solo successivamente, con l’apertura del collegamento con la Teem – A58 di Milano e il conseguente aumento di traffico, sono partiti i lavori per la realizzazione delle due stazioni di sosta, che ora finalmente sono pienamente operative e che sono state battezzate alla presenza di tutti gli attori in gioco in questa importante opera viabilistica presente sul territorio.

Particolarità legata a queste due aree, come detto, la presenza di prodotti tipici della Provincia – alcuni dei quali connessi a filo diretto con Distretto Agricolo Bassa Bergamasca – che saranno proposti e messi in vendita al pubblico in appositi spazi.

Novità anche per quanto riguara l’offerta gastronomica da banco, con il nuovo panino “Caravaggio”, una ciabattina rustica con Gorgonzola DOP e zucchine grigliate, servito da Acafè – gruppo Autogrill – e i due nuovi panini, Argenta e Brebemi, serviti da Chef Express.

Curiosità sicuramente sfiziosa, e che ha attirato l’attenzione di tutti i partecipanti all’inaugurazione, la vendita nell’area di sosta Nord del caviale Adamas, prodotto a Pandino – Provincia di Cremona al confine con Bergamo – che, grazie a questa nuova collaborazione con l’area di servizio Brebemi può vantarsi del titolo di primo prodotto di questo tipo venduto in un’area di servizio in Italia.

“Con questa nuova apertura vogliamo portare la nostra esperienza al servizio dei viaggiatori – dichiara Gianmario Tondato Da Ruos, Amministratore Delegato di Autogrill – su un tratto stradale, la Brebemi, strategico per la crescita e lo sviluppo di questo territorio sia in termini di investimenti da parte delle aziende, sia in termini di flussi.”

Dello stesso avviso Cristian Biasoni, Amministratore delegato di Chef Express che spiega: “Crediamo fortemente nelle potenzialità di sviluppo del settore e abbiamo dedicato tutto il nostro know-how e la nostra esperienza per migliorare e diversificare l’offerta, con l’obiettivo di trasformare le aree sulle autostrade in luoghi di destinazione e non solo di passaggio. In questa ottica abbiamo voluto cogliere l’opportunità di investire in questo nuovo collegamento autostradale tra Milano e Brescia che sta dispiegando tutte le sue potenzialità a servizio del territorio lombardo e dell’economia del paese.”

Infine una battuta anche da parte delle due società che forniranno e gestiranno il carburante, Socogas e Q8, con Renzo Zucchi, presidente di Socogas, che si è detto “onorato di essere parte attiva di questa iniziativa” e con l’Amministratore Delegato della Kuwait Petroleum Italia spa, Azzam Al Mutawa che ha tenuto a esprimere “soddisfazione per questa partnership con Socogas che rafforza ulteriormente la presenza del marchio Q8 sul territorio e si inserisce in un proficuo rapporto di collaborazione con Regione Lombardia.”