OTU debutta con “Clan”: l’instrumental hip hop del duo bergamasco sabato all’Edonè

Dieci nomi per dieci tracce e dieci racconti: ecco il “Clan” di OTU, album di esordio del freschissimo gruppo tutto bergamasco formato da Francesco Crovetto (batteria, sampler) e Isaia Invernizzi (chitarra, omichord, sampler) in uscita venerdì 23 febbraio (Dischi Bervisti/Hashtag) e pronto al debutto sul palco dell’Edonè di Bergamo sabato 24.

OTU, acronimo di One Tribe United e richiamo al mondo delle crew del graffitisimo, ha voluto mettere nero su bianco e incidere su disco la proprià “tribù”: Hine, Santos, Mark, Ali, Wendy, Peter, Edward, Qter, JayG e Hal sono un mix tra musica elettronica, hip hop, sintesi sonora, chitarre taglienti e voci del passato, fusi in un’alchimia da orizzonti ambient, vestigia cinematografiche e armonie oscure.

Dieci tracce che non prescindono mai da groove e sample tipici dell’hip hop, con incursioni del basso e delle voci di film che hanno fatto la storia.

Il disco è stato registrato al Monzoa Studio di Bergamo e mixato dalle sapienti mani di Rico al Fiscerprais studio. Quello dell’architetto sonoro degli Uochi Toki è stato, di fronte al mixer, un apporto fondamentale per dare un ordine alla moltitudine di livelli di cui è composto ogni pezzo.

Dal vivo la griglia ritmica è compatta, granitica, ma vira con piacere verso la psichedelia accompagnando gli ascoltatori in un lungo viaggio dentro loro stessi.

Un esordio ambizioso, sperimentale, consapevole di una realtà musicale con riferimenti chiari, ma in continua evoluzione: non resta che attenderli e lasciarsi sorprendere dal loro “instrumental hip hop” sabato sera sul palco dell’Edonè, prima tappa di un lungo viaggio che li porterà su e giù per lo Stivale, da Roma a Napoli, fino a Palermo e Reggio Calabria.

Nel frattempo iniziate a farvi l’orecchio.