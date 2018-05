Niente combinata per Sofia Goggia: affaticata rinuncia alla gara

Niente tentativo di bis per Sofia Goggia. La campionessa olimpica bergamasca, fresca di oro nella discesa libera, ha deciso di rinunciare alla combinata in programma dalle 3 della notte tra mercoledì e giovedì.

Affatticata per la grande gara disputata poche ore fa, la sciatrice ha riportato uno stiramento e un forte abbassamento di voce non riuscendo a prendere sonno e a recuperare le energie necessarie all’impegno necessario per una nuova doppia gara. Così ha deciso di rinunciare.