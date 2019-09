Nasce lo sportello Bonus Famiglia del Comune di Bergamo

Nasce lo Sportello Bonus famiglia presso il Centro Famiglia di Bergamo, in via Tito Legrenzi 31. La realtà sorge dalla collaborazione tra L’Ambito di Bergamo (Comuni di Bergamo, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone e Gorle), l’Associazione Girotondo, l’ATS di Bergamo e la ASST Papa Giovanni XXIII.

Muove le sue radici dalla volontà di fornire una porta d’accesso alle famiglie in cerca di informazioni ed orientamento sul panorama dei contributi e dei servizi rivolti alla natalità ed alla genitorialità, in particolare per il Bonus Famiglia. Lo sportello rispetterà i seguenti orari: il Martedì dalle 10 alle 14 e il Venerdì dalle 14 alle 17.

Presso lo sportello sarà presente un’Assistente Sociale, che oltre a fornire informazioni e orientamento, procederà a garantire le informazioni e l’orientamento alle famiglie nella richiesta del Bonus Famiglia rapportandosi con i Servizi sociali dei 6 Comuni dell’Ambito e i servizi a cui compete la presa in carico del progetto (Consultori Familiari) supportando i cittadini nella presentazione della domanda sul portale regionale SIAGE.

Il bonus famiglia si rivolge ai nuclei familiari residenti in Lombardia da almeno 5 anni (criterio che vale per entrambi i genitori), con un ISEE pari o inferiore a 20.000 euro, che sono in attesa di un bambino o che hanno proceduto all’adozione di un minore. Il criterio della vulnerabilità deve riguardare: aspetti abitativi, aspetti occupazionali, aspetti sanitari, aspetti relativi a percorsi giudiziari o relativi ad una fragilità documentata ed individuata dalla figura dell’assistente sociale. Ciò non è previsto per le famiglie adottanti.

Il bonus famiglia prevede un contributo pari a Euro 1800 euro, erogato in due rate nel caso delle famiglie in attesa di un bambino (la seconda rata dopo il parto), ed in un’unica soluzione nel caso delle famiglie adottanti.

L’Ente erogatore è l’ATS di riferimento, che avrà anche il compito di demandare la definizione del progetto individualizzato, al consultorio prescelto dalla famiglia nel momento della presentazione della domanda. Nella definizione del progetto individualizzato saranno coinvolti anche i servizi sociali territorialmente competenti.

L’auspicio dello sportello Bonus Famiglia, sulla scia del Piano di Zona 2015-2017 e del progetto d’Ambito “Sostegno alla genitorialità”, nella quale sono coinvolte diverse realtà associative, tra cui l’Associazione Girotondo, si configura quindi nell’ aiutare e supportare le famiglie a contrastare gli effetti dei cambiamenti sociali e familiari alle quali sono sottoposte, offrendo una panoramica completa delle opportunità presenti sul territorio della bergamasca.