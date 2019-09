Le opere di Alfa Pietta al Macs di Romano

La mostra di opere di Alfa Pietta al Macs di Romano di Lombardia è una pausa leggera, di carta e fili d’argento, all’interno di un percorso straordinario d’arte sacra che racconta il patrimonio artistico e devozionale del territorio.

Allestita fino al 18 marzo, “Tenebra e luce” è una piccola, raffinata sintesi dell’ultima ricerca dell’artista bergamasca. Carte di piccolo e medio formato raccontano la parabola delle emozioni dell’autrice – dalla crisi esistenziale alla rinascita – attraverso le vaste spazialità del bianco, le tenui tonalità del pastello, le brevi scritture del carbone, le velature della cellulosa, le vibrazioni delle fibre del metallo.

Il percorso è quasi bipartito tra le oscurità della coscienza – una serie di fogli più cupi e travagliati – e gli orizzonti dello spirito – una sequenza di carte più aeree. Due i momenti di massimo slancio lirico e tensione plastica: una grande “stele”, quasi un sipario di stoffe e carte ove si aggrumano masse materiche e si librano superfici di vento e una scultura lignea che si snoda in astratte forme biomorfe tra terra e cielo.

L’evento, spiega don Tarcisio Tironi direttore del Macs, “nasce in funzione della ricorrenza della Giornata della Donna con l’intenzione di invitare significative presenze artistiche femminili nel nostro museo”. Il curatore della mostra Bruno Cassinelli, introducendo l’esposizione, ne coglie il senso che da biografico si fa universale: “l’artista rappresenta con la sua opera i passaggi critici della vita che ognuno incontra sul proprio cammino e che possono venire riscattati anche con l’aiuto dell’arte”. La musica della violinista Irene Forlanelli, durante la serata inaugurale, ha offerto un commento di grande fascino al percorso espositivo.

L’alfabeto di Alfa Pietta si conferma teso verso quell’idea di “infinito nel finito” che più definisce, in modo inconfondibile, il suo cammino artistico e interiore. Segno e luce, gravità e leggerezza, istinto e pensiero sono binomi che attraversano l’intera sua produzione. La selezione proposta a Romano, frutto della sua ricerca più recente, propone nel piccolo formato suggestioni libere e rarefatte, di puro lirismo intimista, ma non dimentica la progettualità di più larga scala, molto cara all’artista, con personalissime compenetrazioni di pitto-scultura.

Ancora una volta, come nel 2016 allo spazio espositivo “Le Stanze” di Trescore, l’arte di Alfa Pietta, fatta di richiami concettuali e di radici materiche, dialoga felicemente con l’antico, inserendosi con buona sintonia nel contesto delle antiche strutture e pareti affrescate della Sala Tadini del Museo.

La mostra, al Macs di Romano di Lombardia in Vicolo Chiuso 22, è aperta fino al 18 marzo nei seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12, venerdì sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Per le scolaresche la mostra sarà aperta tutti i giorni in orario da concordare. Per info 0363902507, email info@arteculturasacra.com