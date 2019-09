Europa League, su Sky il ritorno di Atalanta-Borussia: la tv del 22 febbraio

Giovedì 22 febbraio alle 21.05 si gioca la partita di calcio tra Atalanta e Borussia Dortmund per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. La squadra che passerà il turno accederà alla fase successiva della competizione, ossia gli ottavi di Europa League.

All’andata il Borussia Dortmund ha vinto per 3-2, ma gli uomini di Gasperini non vogliono darsi per vinti. Il risultato del Signal Iduna Park dà ai nerazzurri la possibilità di qualificarsi con un 1-0 o con una vittoria con qualsiasi risultato se il Borussia segna meno di due gol. In caso di un nuovo 3-2 si andrà inevitabilmente ai supplementari.

In tv il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, con telecronaca di Fabio Caressa con commento tecnico di Beppe Bergomi. Oltre che sulla piattaforma satellitare, la partita si potrà vedere in diretta e in chiaro sul digitale terrestre su Rsi La 2, il secondo canale dell’emittente di Stato svizzero. In campo infatti saranno presenti due nazionali rossocrociati: l’atalantino Remo Freuler e il portiere del Borussia Romain Burki. La rete è visibile però solo ai residenti nelle province di Como, Varese, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e nella parte settentrionale di Milano.

Su Tv8 alle 21 verrà trasmessa in diretta la partita di calcio tra Milan e Ludogorets, match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. All’andata i rossoneri si erano imposti per 3 a 0. La sfida si potrà vedere anche su Sky al canale Sky Sport 1.

Su Italia1 alle 21.20 andrà in onda il quinto e ultimo appuntamento con “90 special”, lo show condotto da Nicola Savino che celebra gli anni Novanta ripercorrendone i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode e le tendenze.

Contrariamente a quanto annunciato inizialmente, il programma è stato prolungato di un’ulteriore puntata e si concluderà questa sera.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno Alexia, Cristina D’Avena, Linus e Max Pezzali. E ancora, Alba Parietti, i The Show e i The Soundlovers.

A fianco di Nicola Savino, come sempre, Katia Follesa e Ivana Mrazova.

Non mancherà il giornalista e conduttore tv Michele Cucuzza, che gestirà l’angolo social del programma, e Ruggero Dei Timidi, che porterà in studio giochi e memorabilia del periodo.

Ad animare la festa di “’90 Special”, infine, la coppia di deejay Two Fingerz.

RaiUno alle 21.25 proporrà la sesta delle 13 puntate della fiction “Don Matteo 11”, con Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta.

Andranno in onda due episodi intitolati “Ancora bambina” e “Scegli me!”. Nel primo, il pubblico ministero Marco Nardi e il maresciallo Cecchini consegnano per errore il ciondolo di Anna a una signora, che li scambia rispettivamente per il marito defunto e il cameriere. Nel secondo, una ragazza viene trovata in fin di vita sul set di un popolare reality show. Anna deve indagare sotto copertura, fingendosi una concorrente del programma e sfoderando tutta la sua femminilità per risultare credibile. Il pubblico ministero non rimane indifferente al suo fascino. Intanto, in canonica Pippo decide di partire per realizzare finalmente il suo sogno.

Spazio alla politica su RaiDue dove alle 21 Rai Parlamento proporrà nuove conferenze stampa in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Interverranno il Partito Comunista, il Popolo della famiglia e Per una sinistra rivoluzionaria.

L’approfondimento politico sarà protagonista anche su Rete4 e La7 dove ci saranno rispettivamente i talk-show “Quinta colonna” condotto da Paolo Del Debbio e “Piazzapulita” con Corrado Formigli.

Su RaiTre alle 21.15 sarà la vola della prima delle tre puntate de “La grande storia”. Andranno in onda due episodi intitolati rispettivamente “Dalle V2 alla luna” e “La fine del Terzo Reich”. Nel primo, il 20 luglio 1969 avvenne il primo sbarco sulla luna: fu uno straordinario successo per gli Stati Uniti, per la Nasa e per il gruppo di scienziati e di tecnici reclutati in tutto il mondo. Fra loro tanti tedeschi, uno su tutti Wernher von Braun, “padre” dei razzi Saturn ma anche inventore delle terribili V2 con cui i nazisti bombardarono Londra.

Nel secondo, verrà proposto il racconto degli ultimi e interminabili mesi di combattimento necessari nel 1945 agli Alleati per sconfiggere la Germania, ormai stretta in una morsa, e vincere la Seconda Guerra Mondiale in Europa. Vediamo immagini in buona parte inedite tratte da archivi europei e russi e rielaborate a colori per un resoconto della storia sempre più nuovo.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.10 c’è “Taken – La vendetta”, con Liam Neesom e Maggie Grace; su Canale Nove alle 21.25 “Un giorno per caso”; e su Rai4 alle 21 “Welcome to the Punch – Nemici di sangue”; con James McAvoy. Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “True justice”, con Steven Seagal; su La5 alle 21.10 “Before e go”, con Chris Evans e Alice Eve; su Iris alle 21 “Elizabeth: the golden age”, con Cate Blanchett e Geoffrey Rush; e su Italia2 alle 21.10 il film “Interceptor (Mad Max)”, con Hugh Keays Byme.

Su La7D alle 21.30 c’è il telefilm Grey’s Anatomy”, con Sara Ramirez e Chandra Wilson. Andranno in onda tre episodi intitolati “Lei è andata via”, “Il tempo si ferma” e “Tu sei la mia casa”. Nel primo, Ben mostra alla Bailey che ha fatto scrivere nel suo testamento di essere staccato dalle macchine nel caso in cui succedesse qualcosa. Nel secondo, Meredith non riesce a sentirsi a casa senza Derek, così, decide di vendere la casa e chiede ad Alex se lei e i bambini possono tornare a vivere con lui e Jo. Nel terzo, Richard e Catherine si sposano nella cappella dell’ospedale e festeggiano il loro matrimonio in casa di Meredith.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 verrà trasmesso un concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che all’Auditorium “Arturo Toscanini” di Torino eseguirà il primo dei cinque Kindertotenlieder di Gustav Mahler.

Sconcerto, mesta rassegnazione, nostalgia, risentimento, senso di vuoto, annullamento del tempo: sono una vera e propria disamina del dolore e della sua evoluzione i “canti per i fanciulli morti”, i cinque componimenti del poeta tardoromantico Friedrich Rückert, musicati da Mahler tra il 1901 e il 1904. A interpretarli è chiamata il mezzosoprano Michelle Breedt, interprete di riferimento del repertorio mahleriano, che ha collaborato con direttori come Seiji Osawa, Christian Thielemann, Franz Welser-Möst e Philippe Jordan.

Sul podio è impegnato il direttore d’orchestra tedesco Hartmut Haenchen, cresciuto nella ex Germania dell’Est e successivamente trasferitosi in Olanda, per poi lavorare nei maggiori teatri del mondo, da Parigi a Londra, da Tokyo a Madrid, fino al debutto nel 2016 al Festival wagneriano di Bayreuth dove è stato acclamato per il suo Parsifal, che ha diretto anche nel 2017. Al suo ritorno con l’Orchestra Rai – dopo il debutto nel marzo 2016 – propone anche, sempre di Mahler, Blumine, ossia il brano originariamente concepito come secondo movimento della Prima Sinfonia del compositore boemo, successivamente espunto ed eseguito come pezzo a sé stante. La serata si chiude con la Sinfonia n. 5 in Do minore Op. 67 di Ludwig van Beethoven, resa celebre dal suo incipit, che una tradizione vuole essere stato definito dallo stesso compositore come “il destino che bussa alla porta”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 20.40 la diretta de “L’isola dei famosi 13” e su Real Time dalle 21.10 il docu-reality “In-attesa”.